Заборона на алмази: найбільший виробник РФ залишився без заробітку через санкції

За інформацією журналістів, у 2023 році прибуток найбільшої алмазодобувної компанії у світі "Алроса" знизився до 925 мільйонів доларів.

На тлі міжнародних санкцій за війну проти України в Росії почав втрачати прибуток найбільший виробник алмазів "Алроса". Як повідомляє видання Reuters, річний чистий прибуток компанії знизився на 15,2%.

Зазначається, що нещодавно в компанії відзвітували про річний чистий прибуток за 2023 рік. За інформацією росіян, компанія заробила 85,18 мільярда рублів (925 мільйонів доларів). Це на 15,2% менше, ніж у 2022 році, хоча в "Алросі" стверджують, що оборот компанії зріс на 9,2%.

"У січні Європейський Союз додав найбільшого виробника алмазів у Росії до свого санкційного списку через повномасштабне вторгнення російських військ в Україну", — йдеться в публікації.

Зазначимо, що "Алроса" — це найбільша алмазодобувна компанія у світі, що належить російській державі. На неї припадає понад 90% всього видобутку алмазів у Росії. Вона приносить істотний дохід уряду Росії, і є важливою частиною економіки країни-агресора.

Заборона на імпорт російських алмазів у ЄС: деталі

Заборона на торгівлю алмазами російського виробництва запрацювала 1 січня 2024 року. Відповідне рішення ухвалили в межах 12-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії.

У рамках ухвалених заходів діятиме заборона на прямий або непрямий імпорт, купівлю або передачу діамантів із РФ. Водночас обмеження щодо російських діамантів, які обробляються в третіх країнах, мають запровадити 1 березня. Санкції діятимуть до 1 вересня поточного року.

Також 12 пакет санкцій передбачає обмеження на технології, які використовуються Росією у військових цілях. Йдеться про:

зварювальних машинах;

хімікатах;

літієвих батареях;

двигунах для безпілотників та інше.

Нагадаємо, в Україні кажуть, що Росії, як і раніше, вдається обходити санкції. Так, країна агресор купує компоненти за кордоном і використовує їх для створення зброї. НАЗК веде облік таких компонентів: їх нарахували близько 3 тисяч. Тим часом Європейський Союз 23 лютого ухвалив 13-й пакет санкцій проти Росії. У санкційних списках опинилися 88 юридичних осіб і 106 фізосіб.