Блокада кордону: експерти пояснили, чому українцям не загрожує подорожчання продуктів

На думку виконавчого директора Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, ситуація на кордоні з Польщею не вплине на ціни на продукти в Україні з однієї причини.

Блокада кордону польськими протестувальниками навряд чи призведе до подорожчання продуктів в Україні. Однак, як очікується, ціни не зміняться саме на українські товари, тоді як імпортні можуть подорожчати. Про це в ефірі національного телемарафону 29 лютого сказав виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

За його словами, маже 92% продукції, яка представлена на українському ринку — від місцевих виробників. Натомість Україна активно імпортує рибу та екзотичні фрукти.

"Якихось серйозних причин для росту цін на ті товари, якими ми повністю себе забезпечуємо — нема. Імпорт, який створював конкуренцію вітчизняному виробнику, продаватиметься за тими ж цінами, що й раніше. Якщо імпортні продукти коштуватимуть дорожче, тоді їх в принципі ніхто не купуватиме", — зауважив він.

Водночас голова Асоціації ритейлерів України Андрій Жук каже, що завозити імпортні товари вже стало дорожче. Однак в Україні ціни змінюються поступово, аби подорожчання не стало серйозним шоком для покупців.

"Якби ритейлери одразу підвищили ціни, то це стало б шоком для покупців. Зараз, якщо ціни зростають, то усе відбувається поступово.

Ціновий прогноз на весну: як зміниться вартість продуктів

Зростання цін на продукти харчування сповільнилося ще у перший місяць 2024 року. Про це писав Фокус у своєму матеріалі: Ціни більше не ростуть. Що за чинники впливають на вартість продуктів і яких змін чекати.

Водночас, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пояснив, що вже навесні в Україні відновиться подорожчання яєць, оскільки зростуть ціни на комбікорм для птахів. Втім, якогось серйозного коливання цін експерт не прогнозує.

"Так само у нас із борщовою групою. Посадили багато цибулі, посадили багато моркви. Точно не буде такого шаленого зростання цін, як було торік. Тобто все буде набагато спокійніше", — сказав експерт.

Натомість проблеми можуть виникнути з молоко-сировиною, яку Україна активно завозить з Польщі.

"Ми з Польщі завозили молоко-сировину і тверді сири. В чому є проблема? В тому, що в Україні достатньо великий обсяг молоко-сировини виробляється у господарствах населення. Люди сьогодні різко зменшили загальний обсяг виробництва молоко-сировини, тому що фізично просто не вистачає робочих рук. Ми ж розуміємо, що мобілізація жорстко пройшлася по селах, зменшилася загальна кількість людей, які там реально працюють в аграрному бізнесі. Як наслідок, ми маємо зменшення пропозицій. Зокрема, і свинячого м’яса, тому що дуже велика доля вироблялася свинини в домогосподарствах населення. Так само і з молоко-сировиною. Така ситуація провокує зростання цін на молочні продукти", — пояснив він.

Нагадаємо, раніше креативний директор Артем Беседа в інтерв'ю Фокусу розповів, як маркетологи дурять українців, коли пропонують їм знижки на продовольчі товари.