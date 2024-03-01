Могли б профінансувати ЗСУ: Железняк пояснив, як бюджет втратив 8 млрд гривень

За словами нардепа від фракції "Голос", дефіцит у держбюджеті, який виникає через блокаду кордону польськими фермерами, Україні не вдасться перекрити міжнародною допомогою.

Польські фермери поки що не відмовляються від своїх планів блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною. Тим часом дії поляків завдають фінансових збитків, особливо українській армії, потреби якої фінансуються за рахунок податків і митних платежів. Як заявив Youtube-каналу "Української правди" перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Ярослав Железняк, у лютому через проблеми на кордоні бюджет України недоотримав 8 мільярдів гривень.

"Ми зараз всю армію фінансуємо за рахунок податків і митних платежів. Це гроші, які ми можемо використовувати на військові потреби. План, який ставився для митниці до початку блокування кордонів, був 47,5 мільярда гривень. На жаль, насамперед через блокаду кордонів, ми отримали за весь лютий 39,5 мільярда гривень. Тобто на 8 мільярдів менше надійшло до українського бюджету", — сказав він.

На відео з 31:00

За його словами, аналогічна ситуація з недофінансуванням бюджету сталася і в грудні 2023 року. При цьому в січні 2024-го, коли українсько-польський кордон розблокували, надходження від митниці різко зросли.

"Зараз знову ми бачимо падіння. Тобто якщо рахувати, то десь 20 мільярдів ми втратили. Чому це важливо? Тому що ці гроші ми не можемо перекрити навіть за рахунок міжнародної допомоги, ми не можемо перекрити за рахунок якихось інших кредитів. Це те, що забрали не просто з державного бюджету, це те, що забрали безпосередньо в армії. На жаль, нам доведеться якимось чином шукати баланс у системі", — наголосив Ярослав Железняк.

Нагадаємо, 28 лютого прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща може повністю закрити кордон з Україною. За словами політика, переговори між Києвом і Варшавою тривають.

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Зі свого боку економіст і ексспівробітник Інституту міжнародних фінансів Робін Брукс 28 лютого розповів, що польські компанії торгують із Росією, незважаючи на санкції. Так, за його даними, 2023 року ввезення товарів до Росії збільшилося у 2,5 рази.

Також нагадаємо, як писав уже Фокус, польські фермери планують 1 березня заблокувати дорогу на кордоні з Литвою.