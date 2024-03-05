В Україні готують нові податки для ФОПів: кому доведеться платити

За словами голови фінансового комітету Верховної ради Данила Гетманцева, завдяки комплексу заходів доходи державного бюджету збільшаться на 44 мільярди гривень у 2024 році.

Оскільки основну частину своїх коштів Україна витрачає на оборону, український бюджет потребує додаткових надходжень. Тому в Кабміні вже готують законопроєкт для введення податкового збору для фізичних осіб-підприємців (ФОП). Про це сказав в ефірі телемарафону 4 березня голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев.

Він пояснив, що Мінфін працює над тим, щоб збільшити доходи державного бюджету на 44 мільярди гривень.

"Йдеться про збільшення військового збору, введення військового збору для ФОПів, які сьогодні його не платять, для юридичних платників єдиного податку, для певних видів операцій — з нерухомим майном, ювелірними виробами та інших операцій", — сказав він.

Політик додав, що саме комплекс пропозицій, який зараз розробляється, дасть змогу поповнити державний бюджет на 44 мільярди гривень.

"І це Кабмін нам запропонує як законопроєкт. Уже в березні очікуємо цей законопроєкт", — пояснив Данило Гетманцев.

Тим часом агентство "Інтерфакс-Україна" 4 березня повідомляло, що мобілізація додаткових доходів держбюджету на 2024 рік передбачає заходи зі збільшення надходжень від військових, акцизних зборів і запровадження щомісячної сплати авансових внесків із податку на прибуток підприємствами. Йдеться, зокрема, про тих, хто здійснює діяльність із роздрібної торгівлі пальним.

"Пропозиції включають мінімальні підвищення ставок (переважно на рівень від 0,1% до 1,5%)", — йшлося в публікації.

Також, за даними видання, передбачається, що додатковий військовий збір введуть для:

покупців банківських металів у банків і легкових автомобілів, що підлягають першій державній реєстрації в Україні,

продавців нерухомості,

роздрібних продавців ювелірними виробами із золота, платини та дорогоцінного каміння,

операторів стільникового зв'язку, які надають будь-які послуги мобільного зв'язку.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, дефіцит державного бюджету України у 2024 році становить 37 мільярдів доларів. В уряді розраховують на фінансову підтримку партнерів, щоб покрити всі витрати. Також раніше повідомлялося, що в Україні за рік війни стало на 16% мільйонерів більше.