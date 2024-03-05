Україна пройшла зиму зі своїм газом: Шмигаль підбив підсумки опалювального сезону

Крім того, що 2023 року "Укргазвидобування" запустило в експлуатацію 86 нових свердловин, пройти зиму на власному газі Україна змогла через скорочення споживання газу виробничими підприємствами, зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Україна продовжує забезпечувати потреби населення і промисловості в природному газі в рамках опалювального сезону за допомогою ресурсу, який був видобутий на території країни. Таким чином країна наближається до енергетичної незалежності. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції 4 березня.

Опалювальний сезон із власним газом: які чинники посприяли Україні

Як пояснив Денис Шмигаль, 2023 року "Укргазвидобування", структурний підрозділ "Нафтогазу", запустило в експлуатацію 86 нових свердловин, частина з яких — дуже потужні.

"Другий параметр, на жаль, — це втрата територій разом із великими промисловими підприємствами, тобто втрата виробничого споживання", — розповів він.

Прем'єр-міністр також зазначив, що споживання газу населенням в Україні залишилося на колишньому рівні. Але потреби в газі були закриті в повному обсязі.

"Споживання населенням збереглося практично на такому ж рівні і, відповідно, було забезпечено "Нафтогазом" у повному обсязі. Плюс усі потреби української промисловості, українського бізнесу на цей момент також були забезпечені", — підкреслив прем'єр.

До слова, раніше голова правління "Нафтогаз" Олексій Чернишов розкрив інформацію про газовидобуток в Україні. Так, за його словами, 2023 року в Україні було видобуто 13,3 мільярда кубометрів газу — це на 6% більше, ніж 2022 року.

"Протягом 2023 року нам вдалося значно збільшити видобуток газу, зокрема підприємством "Укргазвидобування". Це зростання дозволило нам заявити про цифру 13,3 млрд кубометрів товарного газу", — зазначив він.

У 2024 році, як заявив Чернишов, компанія планує вийти на показники видобутку газу в 15 мільярдів кубометрів.

Нагадаємо, що 31 грудня 2024 року спливає термін договору, згідно з яким російський газ через територію України транспортується до країн Європейського Союзу. Але Україна може продовжити транзит газу з РФ, якщо про це попросять країни ЄС, водночас продовжувати чинний контракт або підписувати новий із російським "Газпромом" український уряд не хоче.

Також нагадаємо, за словами міністра енергетики Германа Галущенка, Україна планує відмовитися від імпорту газу. Як зазначив міністр, Україна з 2015 року нарощувала видобуток газу.