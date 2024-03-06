Відновлення блокади українсько-польського кордону українці сприйняли болісно, особливо з огляду на те, що акції протесту були "підкріплені" розсипанням українського зерна. Але Польща не зупиняється і разом із вибаченнями за зерно обіцяє поширити ембарго на низку українських продуктів, якщо ЄС не знайде ефективнішого способу захистити польський та європейський ринки від продукції з України.

Блокада кордону з Польщею створює чималі проблеми для імпорту в нашу країну товарів, зокрема, пального, яке необхідне як для посівної кампанії, так і для армії. Експерти паливного ринку вже спрогнозували, що через протести зростуть ціни на автогаз, бензин та дизель. У зв'язку з цим виникає цілком логічне питання: а що буде з цінами на продукти? Та чи готова Україна на дзеркальну відповідь полякам?

Тенденція падіння: ціни пішли вниз

Поки що ціни на українських прилавках поводяться добре. На тлі загроз продовження блокади кордону соняшникова олія в Україні вже подешевшала вдвічі, звертає увагу експертка Світового Банку Оксана Руженкова.

"Якщо ще кілька місяців тому олія продавалась по 50 і більше гривень за літр, то зараз в окремих торгових мережах його вже можна знайти і по 24. Цукор минулого року купували по 42-44 грн за кілограм, покупці чекали знижки, щоб купити за 38. Наразі цукор можна побачити по 26 грн. Це викликано саме блокадою з одного боку, і розширенням виробництва цукрових буряків та олії з іншого. Вітчизняні переробні заводи розраховували на експорт, але тепер все лишається в Україні", — каже експертка.

Через польську блокаду яйця суттєво подешевшали Фото: Наталія Богута

У той час, як через польську блокаду цукор, соняшникова олія, курятина та яйця в Україні подешевшали, риба, огірки та помідори стали дорожче, констатував директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. За словами експерта, високі ціни на овочі протримаються доти, доки не прийде продукція з Туреччини з відкритого ґрунту – тобто приблизно до середини квітня. А ось зі зниженням цін на продукти дедалі складніше.

"Нинішні ціни вже сьогодні збиткові для виробника, і довго так тривати не може, – зазначив експерт у коментарі Фокусу. – Можна прогнозувати, що на таку ситуацію українські виробники відреагують скороченням виробництва, але коли й наскільки — це будуть індивідуальні рішення. Кожен має свій поріг".

Для покупця зниження цін — це добре, але переробні підприємства можуть опинитися на межі зупинки, погоджується Руженкова. Асоціація "Укрцукор" вже заявила: якщо виробники втратять можливість експортувати, то низка заводів просто зупиниться. Якщо раніше морем експортували зернову, соняшникову олію та макуху, то сьогодні про необхідність виходу до моря говорять і цукорники.

Курятина подешевшає, а молочка — ні: що буде з цінами в Україні навесні

На думку Оксани Руженкової, до початку літа всі шанси подешевшати ще на 10% мають яйця, цукор, соняшникова олія, з великою вірогідністю — куряче м'ясо та продукти з нього. А ось молочка не подешевшає.

"Є складнощі з поголів'ям — воно скорочується, — зазначила експертка у коментарі Фокусу. — Упаковка дорожчає, електроенергія і логістика не подешевшали. Може просісти в цінах хіба що самий ходовий сегмент молочки в поліетиленових пакетах і не більше ніж на 3%".

З овочами в Україні проблем не буде Фото: УНІАН

Водночас Олег Пендзин вважає, що вже навесні в Україні відновиться подорожчання яєць через те, що зростуть ціни на комбікорм для птахів. Втім, якогось серйозного коливання цін експерт не прогнозує та каже, що вартість українських продуктів майже не зміниться, тоді як імпортні можуть подорожчати. За його словами, майже 92% продукції, яка представлена на українському ринку — від місцевих виробників. Натомість Україна активно імпортує рибу та екзотичні фрукти.

"Серйозних причин для росту цін на ті товари, якими ми повністю себе забезпечуємо, немає, — каже експерт. — З овочами проблем не буде. Ми посадили багато цибулі, моркви, тож на велике зростання цін не очікуємо. Імпорт, який створював конкуренцію вітчизняному виробнику, продаватиметься за тими ж цінами, що й раніше. Якщо імпортні продукти коштуватимуть дорожче, їх в принципі ніхто не купуватиме".

Якщо імпортні продукти коштуватимуть дорожче, їх ніхто не купуватиме, вважають експерти

Блокада чи мита на польський імпорт: чим відповідати будемо?

Щодо того, якою має бути відповідь на блокаду поляків, думки експертів різняться.

Аналітик Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Олексій Кущ вважає за необхідне запровадження мит на польські товари. Причому, зазначає експерт, насамперед вітчизняного виробника потрібно підтримати митами на польську свинину, молоко, сири, ковбаси. За словами аналітика, українські підприємства працюють у надважких умовах обстрілів та дефіциту ресурсів. Тому митами можна було б одночасно вирівняти умови конкуренції та відповісти на блокаду.

Обмеження ввозу молочних продуктів боляче вдарить по польському виробнику Фото: Інформатор

На думку Оксани Руженкової, відповідь на блокаду кордону має бути дзеркальною. Обмеження з нашого боку мають торкнутися не лише овочів та фруктів, але й молочних продуктів, соків, снекової групи – тобто позицій, на яких Польща серйозно заробляє останні два роки. У фінансовому плані це буде дуже неприємно для сусідів, які, на думку експерта, останніми роками "дещо розбалувались".

Аграрії, які минулого року зробили ставку на внутрішній ринок, зокрема, на овочі, фактично врятували ними власні господарства, які просіли через неможливість вигідно продати зерно

"У нас на носі посівна, тож ми встигнемо все виростити, і наш аграрій, який страждає не перший рік, тільки виграє від таких обмежень, — вважає експертка. – Протягом багатьох років Україна своїм пріоритетом вважала розвиток експорту, вважаючи, що внутрішній ринок самостійно врегулюється ринковими механізмами. Це докорінно неправильна позиція. Нашим виробникам потрібно годувати щонайменше 30 млн населення, а зараз ще й численну армію. Не дивно, що аграрії, які минулого року зробили ставку на внутрішній ринок, зокрема, на овочі, фактично врятували ними власні господарства, які просіли через неможливість вигідно продати зернові культури".

Навіть якщо Україна відповість дзеркальними заходами, продукти в країні навряд чи подорожчають, вважає Оксана Руженкова.

"Зазвичай торгові мережі починають імпортувати польські продукти, щоб притримати ціни на вітчизняні – картоплю, цибулю, інші базові продукти. Зараз, наприклад, ми активно купуємо у Польщі картоплю та яблука, – зазначила експертка у коментарі Фокусу. – Але вже настала весна і до наступного врожаю не так далеко, як здається. Потрібно просто перечекати цей період. Ось-ось корови вийдуть на свіжу траву — збільшаться надої. Кури почнуть активніше нестися — яйця, які були по 50 грн і вище, зараз уже зустрічаються по 29 грн. Словом, попереду сезонне змінення цін".

Звичайно, продовжує експертка Світового Банку, ранні овочі будуть дорожчими, але в цілому споживач не постраждає, бо продуктів буде багато. Зі свого боку і Українська плодоовочева асоціація обіцяє, що дорогих овочів не буде.

Ранні овочі будуть дорожчими, але в цілому споживач не постраждає, бо продуктів буде багато

"Якщо подивитися прогнози Мінсільгоспу США, у сегментах зернових та соняшникової олії завжди присутня Україна, — підсумувала Оксана Руженкова. – Наша країна – це житниця не лише Європи, але й світу. Ми навіть в умовах війни знаходимося на повному самозабезпеченні за всіма продуктами та маємо величезний надлишок".

Олія вже подешевшала, і впродовж наступних трьох місяців може ще падати в ціні Фото: azattyq-ruhy.kz

Водночас на думку Олега Пендзина, блокади у відповідь з боку України не буде.

"Половина нашого імпорту з Польщі – це паливо та паливо-мастильні матеріали, — розповів Пендзин у розмові з Фокусом. — Що стосується продуктів, то ми купуємо їх у Польщі на 800 млн доларів на місяць, а продаємо на 1,2 млрд. Україні просто невигідно вводити заходи у відповідь, тут і обговорювати нема чого".

Тим часом у Польщі порахували, скільки заробили на експорті до України та залишились цілком задоволені.

"Протестувальники вимагають закрити кордон для товарів із України, але торговельний баланс із цією країною для Польщі дуже сприятливий. З початком війни наш експорт швидко зростав", — пише Rzeczpospolita.

За даними видання, що посилається на цифри Центрального статистичного управління країни, Польща за час повномасштабної війни значно покращила баланс торгівлі з Україною: позитивне сальдо сягнуло рекорду. Так, вартість усього польського експорту до України минулого року досягла рекордних 51,7 млрд злотих (близько 12 млрд євро). Вартість імпорту становить 20,3 млрд злотих (4,7 млрд євро). Тобто позитивне сальдо торгівлі з Україною для Польщі становить 31,4 млрд злотих (7,3 млрд євро).