Тепер працюють не на Москву: десятки компаній, що втекли з РФ, влаштувалися в Казахстані

За словами віце-міністра національної економіки Казахстану Бауиржана Кудайбергенова, до кінця 2024 року до країни, як очікується, переїде ще 37 компаній з Росії із загальною капіталізацією в 1 мільярд доларів.

Після того, як російська армія 24 лютого 2022 року вторглася на територію України, багато іноземних компаній вирішили покинути ринок країни-агресора. Згідно зі звітом Єльської школи менеджменту, лише за два місяці з моменту початку повномасштабної війни близько 750 підприємств вирішили добровільно припинити діяльність у Росії або ж звели її до мінімального рівня. Тим часом 5 березня 2024 року стало відомо, що 41 іноземна компанія, вартість яких оцінюють у 1,5 мільярда доларів, переїхала з Росії до Казахстану. Про це пише російське агентство "Интерфакс".

Так, за словами віце-міністра національної економіки Казахстану Бауиржана Кудайбергенова, це підприємства з таких сфер:

обробна промисловість;

IT та цифровізація;

гірничодобувна галузь.

Як зазначив Кудайбергенов, до кінця 2024 року в Казахстан, як очікується, переїде ще 37 компаній з Росії із загальною капіталізацією в 1 мільярд доларів. При цьому список компаній ще не остаточний.

"Можливо, буде трохи менше, можливо, трохи більше, але до кінця року ми цю роботу проведемо. По кожній компанії проводиться робота індивідуально", — сказав Бауиржан Кудайбергенов.

За його словами, з кожною компанією уряд веде переговори, оскільки "у всіх є конкретні запити".

"Наприклад, деяким потрібна земельна ділянка, інші просять преференції, пільги тощо", — сказав він.

Загалом у списку переїхати і почати діяльність у Казахстані — близько 400 компаній із понад 30 країн.

Раніше Фокус писав, що серед тих, хто відмовився працювати в РФ — іноземні компанії у сфері краси та розкоші, наприклад, французька косметична компанія L'Oreal. Ця компанія ще володіє марками Garnier, Maybelline New York, Lancome, Vichy, NYX. Також у Росії більше не працює концерн Estée Lauder, якому належать бренди MAC, Clinique, Bobbi Brown, Jo Malone та інші.

Тим часом The New York Times писав, що Президент Російської Федерації Володимир Путін зміг використати відхід західних компаній з російського ринку на свою користь. Так, у Кремлі змушували компанії, які вирішили продати свій російський бізнес, робити це за зниженою ціною.