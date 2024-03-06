Багато хто не встигає: Кабмін планує продовжити термін подання заяв на виплати ВПО

Як повідомили в Мінреінтеграції, якщо запропоновані зміни узгодять з урядом, тоді переселенці, які отримували державну допомогу і подали заяву на продовження виплат, почнуть отримувати гроші вже з березня.

Кабмін України планує продовжити внутрішньо переміщеним особам (ВПО) можливість подавати заяву на виплати від держави. Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Подання заяв на виплати ВПО планують продовжити до кінця квітня

Зазначається, що питання обговорили під час засідання Координаційного штабу з питань ВПО. Так, з'ясувалося, звернень щодо продовження виплат ВПО з 1 березня так багато, що в деякі органи соціального захисту населення та ЦНАПи записатися на прийом можна не раніше квітня.

"На гарячі лінії Мінреінтеграції звертається багато ВПО щодо строків подання заяв на продовження виплат. Наразі напрацьовуються відповідні зміни до урядової постанови, щоб усі нормально встигли це зробити", — зазначила віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук.

У відомстві кажуть, що вже обговорюються зміни до постанови КМУ від 20 березня 2022 року № 332, якою затверджено порядок надання допомоги на проживання переселенцям. Планується, що українцям дозволять подавати заяви до 30 квітня 2024 року.

Якщо запропоновані зміни буде погоджено та ухвалено, тоді внутрішньо переміщені особи, які отримували державну допомогу і подали заяву, щоб продовжити виплати, зможуть отримувати гроші вже з березня.

Виплати ВПО: хто зможе отримувати фіндопомогу після подання заяви

На півроку виплати продовжили таким категоріям ВПО:

пенсіонерам, які отримують пенсію в розмірі менше ніж 9444 гривні;

громадянам з інвалідністю 1 або 2 групи;

дітям з інвалідністю, дітям-сиротам і дітям, які залишилися без батьківського піклування;

батькам, які виховують дітей до 14 років, які навчаються дистанційно і тому їхні батьки не можуть працювати.

Водночас деякі українці можуть продовжити виплати тільки після подання заяви. Це:

малолітня дитина, яка прибула в нову громаду без супроводу законного представника;

вагітна жінка після 30-го тижня вагітності (27-го тижня вагітності — для жінок, віднесених до I-IV категорій осіб, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС);

особа, яка втратила працездатність, але не має права на пенсійну виплату та/або отримує державну соціальну допомогу (за умови, що середньомісячний сукупний дохід на одну особу в такій сім'ї не перевищує 9 444 грн); — особа, яка втратила працездатність, але не має права на пенсію та/або отримує державну соціальну допомогу.

Раніше Фокус розповідав, на яку фінансову допомогу можуть розраховувати українські діти у 2024 році. Також 1 березня стало відомо, що польський уряд хоче продовжити тимчасовий захист для українських біженців до 2025 року, але паралельно з цим скасувати громадянам пільги.