Зима без блекаутів: у Кабміні розповіли, як змусили РФ рідше атакувати енергооб'єкти

Для захисту української енергосистеми від атак з боку Росії створили другий рівень захисту, і є десятки випадків, коли він спрацював.

Україна добре підготувалася до можливих ударів ЗС РФ по енергетичних об'єктах, тому Москві наприкінці зими довелося застосовувати нову тактику атак. Як пояснив в інтерв'ю виданню "РБК-Україна" віцепрем'єр із відновлення — міністр із розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, у російській армії зрозуміли, що Україна змогла посилити захист енергетичної інфраструктури.

"У цьому сезоні в нас уже був уже другий рівень захисту — від шахедів і дронів. Знаю десятки випадків, коли цей захист спрацював", — розповів він.

За його словами, взимку 2023/2024 Україна сконцентрувалася на захисті ключових підстанцій.

"Підстанції нижчого рівня намагалися вибити, таким чином відключити великі підприємства від енергопостачання. Але цих підстанцій більше, є можливість маневрувати, перепідключити, трансформатори для них замінити легше, бо їх багато", — пояснив віцепрем'єр із відновлення — міністр із розвитку громад, територій та інфраструктури.

Чи будуть проблеми з електроенергією навесні

Якщо російська армія не буде масовано обстрілювати енергетичні об'єкти України, то якихось серйозних ризиків для енергосистеми не існує, пише Фокус у своєму матеріалі: "Україна експортує електроенергію в ЄС: звідки взявся надлишок і чи чекати блекаутів навесні".

Як пояснив експерт програми "Енергетика" аналітичного центру Український інститут майбутнього Андріан Прокіп, проблеми можуть виникнути влітку, коли атомні станції будуть на ремонті, а Україні доведеться імпортувати струм.

"І це питання — скільки ми будемо імпортувати? За якою ціною? А якщо буде літо спекотним, дефіцит збільшиться, імпорт, відповідно, також. Ба більше, ще швидше почнуть накопичуватися борги влітку, якщо не буде напрацьована програма з вирішення цієї боргової проблеми. А весна — це період перепочинку між зимою і літом", — сказав він.

Водночас директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко теж підтвердив, що окрім воєнних ризиків — руйнування енергетичної інфраструктури, найбільша проблема зараз — це величезні боргові проблеми в енергетиці.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив про плани побудувати чотири ядерні реактори на Хмельницькій АЕС. Так влада хоче компенсувати тимчасову втрату найбільшої атомної станції в Європі — Запорізької АЕС.