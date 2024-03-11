Є нюанс: у ДПСУ відповіли, чи пропускають пасажирські автобуси на кордоні з Польщею

За словами спікера прикордонного відомства Андрія Демченка, Україна не отримувала від польських колег жодних відомостей про обмеження. Водночас такий сценарій не виключено.

Польські фермери під час протестів могли почати зупиняти пасажирські автобуси з українцями без пояснення причин. Спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі "Українській правді" висловився з цього приводу.

За його словами, з українського боку прикордонники не фіксують жодних проблем із проїздом пасажирського транспорту через кордон із Польщею. Водночас абсолютно не виключено, що іноді їхній рух далеко від кордону може бути ускладнено через польських протестувальників.

"Державна прикордонна служба України не отримувала інформації від польської сторони, що протестувальники на території Польщі обмежують або блокують рух для автобусів. Те, що ми фіксуємо в наших пунктах пропуску: автобуси після оформлення виїжджають у бік Польщі, і суміжна сторона їх приймає, а також те, що автобуси прибувають із Польщі в Україну", — заявив Андрій Демченко.

Окремо він додав, що наразі не може дати повну оцінку тому, що дійсно відбувається на території Польщі з пасажирськими автобусами. Залишається сподіватися, що проблеми справді немає.

"Сподіваюся, що польські протестувальники не блокують рух для автобусів, але з огляду на те, що вони перебувають на автошляхах, які ведуть до і від кордону, не можна виключати, що проїзд автобусів через ці блокадні місця може бути ускладнений", — підсумував Андрій Демченко.

Нагадаємо, 11 березня віцепрем'єр із відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що польські фермери зупиняють пасажирські автобуси без пояснення причин. За його словами, таке ставлення протестувальників до українських громадян є неприйнятним. Під час війни автобусами можуть пересуватися жінки з дітьми та соціально незахищені категорії людей.