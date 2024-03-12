Складне питання: в ОП розкрили деталі відновлення авіасполучення з Україною (відео)

За словами заступника голови Офісу президента Андрія Сибіги, відновлення цивільних перельотів відбуватиметься на базі одного українського аеропорту.

Україна працює над відновленням цивільного авіасполучення на базі одного з аеропортів. Про це сказав заступник керівника Офісу Президента України Андрій Сибіга в ефірі телеканала "Ми-Україна" 12 березня.

Сибіга зазначив, що відновлення роботи українських аеропортів є складним питанням, яке містить аспекти, пов'язані з безпекою та іншими технічними моментами.

"На сьогодні цей процес переведено в практичну площину", — заявив він.

За словами Сибіги, бачення процесу відновлення вже доведено до двох регуляторів — європейського, який надає дозвіл на авіасполучення, та американського.

Чиновник наголосив, що метою є відновлення цивільних авіаперельотів. Він також зазначив, що це має відбутися на базі одного аеропорту.

Нагадаємо, 22 лютого гендиректор Міжнародної ради аеропортів Європи (ACI Europe) Олів'є Янковець заявив, що перші польоти в Україні, з великою ймовірністю, почнуть виконуватися до кінця 2024 року, адже існують технології, що дають змогу зробити перельоти безпечними навіть у нинішніх умовах.

В інтерв'ю від 11 березня міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що Україна починає офіційні переговори з регуляторами щодо відкриття аеропортів. За його словами, Київ також проводить консультації з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю.