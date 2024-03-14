Представники уряду неодноразово попереджали, що тарифи на основні комунальні послуги, такі як опалення, електроенергія та газ для населення, залишатимуться незмінними до кінця опалювального періоду. Зазвичай цей період закінчується у квітні, тож незабаром на українських споживачів чекають тарифні "сюрпризи".

Вже з 1 квітня в Україні будуть змінені тарифи на воду та водовідведення. Загалом, за офіційною статистикою, за останній рік комуналка подорожчала майже на 13%. Які послуги подорожчали найбільше за минулий рік та чого українцям слід чекати найближчим часом?

Тарифи змінюються: що дорожчало протягом останнього року

За даними Держстату, за рік (лютий 2024-го до лютого 2023-го) комунальні тарифи зросли на 12,7%. Статистика стверджує, що за 12 місяців прибирання сміття подорожчало на 4,5%, послуги з управління багатоквартирними будинками – також на 4,5%, а вартість утримання та ремонту житла – на 3%.

Найбільше цілком очікувано подорожчала електроенергія: одразу на 69,7%. Причиною такого зростання вартості електрики стало підвищення тарифу в червні 2023 року. Якщо раніше у разі споживання до 150 кВт-год на місяць тариф становив 1,44 грн, а при більшому використанні — 1,68 грн, то з 1 червня 2023 року він зріс до 2,64 грн за 1 кВт-год, причому незалежно від обсягу споживання.

Найбільше за рік подорожчала електроенергія - одразу на 69,7% Фото: З відкритих джерел

Незважаючи на таке стрімке зростання вартості, споживачів продовжують запевняти, що тарифи так і не досягли економічно обґрунтованого рівня. Раніше експерти енергоринку розповідали Фокусу, що вартість електроенергії для населення не повинна коштувати менше, аніж для промисловості і бізнесу, а значить, економічно обгрунтований тариф має становити не менше 5-7 грн за кВт-год. Однією з головних причин для підвищення тарифу експерти називають борги в енергетиці. "Нова модель ринку електроенергії мала відповідати європейським правилам. Але наша модель обтяжувалась неприродними для європейської моделі регулюваннями, які призводили до накопичення боргів. Коли запроваджували модель, сподівались, що вона не генеруватиме боргів. Але ні – нові борги постійно накопичуються. Компанії недоотримують коштів, не можуть інвестувати, вкладатися в ремонти, ніякого інтересу до інвестування, і врешті це буде призводити до погіршення якості електропостачання. Ключова проблема ринку — це борги", — зазначив Андріан Прокіп, експерт програми "Енергетика" Українського інституту майбутнього.

Незважаючи на стрімке зростання, споживачів продовжують запевняти, що тарифи так і не досягли економічно обґрунтованого рівня

Весна прийшла: готуємось до підвищення

Як зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наприкінці січня, держава продовжує підтримувати українські родини та зберігає "пільговий тариф" на електроенергію для населення. За його словами, взимку уряд ніяких змін тарифів не планував. Але зима вже закінчилася, тож населенню варто приготуватися, і не тільки морально.

Відповідаючи на запитання, чи слід нам очікувати на чергове підвищення тарифу до "економічно обґрунтованого рівня", директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначив, що рішення щодо підвищення будуть ухвалюватимуть з огляду на стан економіки і кон'юнктуру ринку, а обґрунтованих тарифів взагалі не буває. За його словами, тариф має бути таким, щоб покривати всі витрати і створювати прибуток, що стимулює працювати в даному секторі економіки.

"Головне — зрозуміти принцип: для всіх категорій споживачів мають бути ринкові тарифи, які покривають всі витрати. А для малозабезпечених людей частина їхніх платежів має покриватися із державного бюджету у вигляді субсидії", — пояснив Омельченко.

За прогнозами тариф на електрику зросте приблизно до 3,5 грн за кВт-год Фото: УНІАН

Загалом експерти вважають, що підняття тарифу до позначки 6 грн за кВт-год, яка постійно обговорюється, цього року не буде. Це стало б черговим шоком для споживачів та призвело б до подальшого зростання боргів, які і так вже захмарні. На думку голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, ймовірно, підвищення тарифу відбудеться у травні-червні і до рівня близько 3,5-4 грн за кВт-год. Енергетичний експерт Юрій Корольчук прогнозує, що тариф на електрику зросте приблизно до 3,5 грн за кВт-год.

Газ: третя платіжка та можлива зміна тарифу для населення

До оприлюдненої Держстатом статистики не увійшло збільшення плати за газ. Формально газ не дорожчав: 98% українських побутових споживачів газу, які є клієнтами газопостачальної компанії "Нафтогаз України", продовжують купувати паливо за гарантованою ціною 7,96 грн за кубометр. Проте з лютого деякі споживачі все ж таки платять більше внаслідок того, що з'явилася так звана "третя платіжка за газ".

Навіть коли тарифи не змінюються, споживачі платять дедалі більше

"Українці платитимуть за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Простими словами — це платіж за технічне обслуговування труб та обладнання постачання газу у будинок", — відзначила у коментарі Фокусу адвокат Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова.

Щодо суми, то вона залежить від конкретного будинку, його висотності, кількості квартир. На думку Юрія Корольчука, орієнтовно одна квартира має заплатити близько 300 грн за три роки.

На жаль, це не всі погані новини. Експерти не виключають, що після закінчення опалювального сезону ціна на газ цілком може зрости до 10-11 грн за кубометр. Переглядати тарифи для населення можуть почати вже у квітні, а затвердити нові — у травні 2024 року.

Водопостачання: прийшов час піднімати ціни

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оголосила про планове оновлення тарифів на водопостачання та водовідведення. Підвищення тарифів пояснюється довготривалим недофінансуванням водоканалів, яке також поглибилося внаслідок повномасштабної війни в Україні.

"На сьогодні борги споживачів за послуги у сфері водопостачання та водовідведення перевищують 8,5 мільярдів, борги підприємств за електричну енергію також вже сягають майже 8 мільярдів гривень. Загалом збитки від війни в секторі водопостачання та водовідведення на сьогодні попередньо обраховані в розмірі понад 7 мільярдів доларів", – повідомила нещодавно директорка Департаменту комунальних послуг Мінінфраструктури Наталія Хоцянівська.

Переглянути вартість водовідведення та водопостачання планували ще у минулому році, проте внаслідок гучного резонансу відклали справу "на потім". Але у 2024-му проблеми водоканалів нікуди не зникли: зростання тарифів на електроенергію, заборгованість споживачів, підвищення мінімалки. Тож місцеві водоканали планують провести двоетапне підвищення цін на воду.

Перше зростання тарифів на водопостачання та водовідведення відбудеться вже з 1 квітня 2024 року Фото: УНІАН

Перше зростання тарифів на водопостачання та водовідведення відбудеться вже з 1 квітня 2024 року. Через те, що кожен водоканал самостійно вирішує питання зміни тарифів, розмір підвищення вартості послуг може відрізнятися в різних містах.

"Прийнятих тарифів ще немає, але загалом зростання буде серйозним, — каже Олег Попенко. – Це буде 20-30%, а в деяких містах споживачі отримають в тарифі навіть +60%. При цьому за рахунок споживачів вирішуватимуть питання боргів водоканалів за електроенергію, де загальні борги складають понад 3 млрд грн".

Протягом року вода в Києві подорожчає більш ніж у півтори рази

У Києві з 1 квітня тариф зросте до 40,8 гривень за кубометр, що означає збільшення на 34% (наразі сума тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення в м.Київ складає 30,38 грн). Наступне підвищення вартості води має відбутися 1 липня: тоді ціна за кубометр збільшиться ще на 15%, досягнувши 46,9 грн. В результаті, протягом року вода в столиці подорожчає більш ніж у півтори рази.