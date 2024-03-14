У Нацбанку порахували ризики: скільки грошей від Заходу чекають у 2024 році

Національний банк України ухвалив рішення щодо рівня облікової ставки. Як пояснили у центробанку, на це вплинула, зокрема, інформація про надання країні зовнішнього фінансування з боку партнерів.

Рівень зовнішньої підтримки України у березні та квітні має сягнути позначки у понад десять мільярдів доларів. Фінансова підтримка з боку партнерів дозволить Національному банку суттєво збільшити обсяг міжнародних резервів. Про це 14 березня повідомили у пресслужбі НБУ.

Зовнішня підтримка: що буде з фінансами навесні

У пресслужбі центробанку підкреслили:ризик недостатності міжнародного фінансування, хоча останнім часом відбувалися позитивні зрушення.

"Так, наприкінці лютого Рада Європейського Союзу схвалила започаткування інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро на 2024–2027 роки. У його межах уже в березні Україна має отримати перехідне фінансування обсягом 4,5 мільярди євро. Україна також досягла угоди на рівні персоналу щодо третього перегляду програми з Міжнародним валютним фондом та очікує рішення Ради директорів Фонду за тиждень", — розповіли в НБУ.

Підкреслюється, що у квітні-березні Україна, як очікується, має отримати понад десять мільярдів доларів зовнішньої допомоги.

Якою буде облікова ставка за рішенням Національного банку

Правління Національного банку України (НБУ) вирішило оновити рівень облікової ставки. Так, з 15 березня 2024 року облікова ставка становитиме 14,5%. У центробанку зазначили, що облікову ставку вирішили знизити, оскільки:

інфляція сповільнюється;

на валютному ринку зберігається стійка ситуація;

є позитивна інформація щодо надання Україні зовнішньої фінансової підтримки від партнерів

"Різниця між офіційним та готівковим курсом гривні майже нівельована, а курс гривні помірно коливався як в один, так і в інший бік, як і передбачає керована гнучкість обмінного курсу", — зауважили у пресслужбі НБУ.

Що відбувається з інфляцією в Україні

Ситуація з інфляцією

Інфляція з початку 2024 року сповільнюється, оскільки є більша пропозиція окремих продуктів харчування. Також впливає на зміни ефект від значних тогорічних врожаїв. Тепла погода дозволила розпочати продаж продукції зі сховищ, тому деякі овочі подешевшали.

За прогнозом НБУ, інфляція залишатиметься в межах цільового діапазону – 5% ± 1 відсотковий пункт у найближчі місяці. Тобто у другому півріччі 2024 року вона помірно пришвидшиться.

Нагадаємо, 14 лютого голова Нацбанку Андрій Пишний розповів, чи відбуватимуться валютні послаблення в Україні у 2024 році. За його словами, регулятор вже створив стратегію валютної лібералізації та курсової гнучкості.