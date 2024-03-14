У Кривому Розі виплатять кошти сім'ям загиблих 12 березня: деталі

За словами очільника Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашука, по 300 тисяч гривень у Кривому Розі виплатять сім'ям, які втратили близьких під час російської атаки на місто 12 березня.

Надвечір 12 березня російська армія завдала ракетного удару по місту Кривий Ріг, що у Дніпропетровській області. Під час атаки руйнувань зазнали дві житлові багатоповерхівки. Сума завданих місту збитків наразі оцінюється у 40 мільйонів гривень. Про це 13 березня написав у своєму Telegram-каналі очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"За попередніми підрахунками збитки від атаки становлять близько 40 мільйонів гривень, 20 мільйонів гривень буде додатково виділено з міського бюджету Кривого Рогу", — написав він.

Він також зазначив, що деяким громадянам буде надана фінансова підтримка. Так, за словами Лукашука, сім'ї загиблих можуть отримати разову грошову допомогу, розмір якої становить 300 тисяч гривень. Підтримку людям надають в рамках програми соціального захисту, яку запровадили у Дніпропетровській області понад рік тому.

Як отримати виплати

Для цього потрібно подати заяву про надання матеріальної допомоги. Документ надається в управлінні по роботі зі зверненнями громадян апарату Дніпропетровської ОДА. Виплату надають членам сім'ї загиблого (померлого), а саме:

чоловіку (дружині) загиблого (померлого);

дітям;

батькам;

неповнолітнім рідним братам та сестрам.

Задля підтвердження заяви про надання фінансової допомоги, громадянам також потрібно буде надати певні документи:

Які документи потрібні для оформлення фіндопомоги у 300 тисяч гривень Фото: Дніпропетровська ОДА

Вибухи у Кривому Розі: що відомо про російську атаку 12 березня

Нагадаємо, наразі відомо про п'ятьох загиблих внаслідок обстрілу Кривого Рогу 12 березня. Однією із жертв трагедії стала 55-річна Анжела Чувпило. Вона в момент ракетного удару поверталася додому, однак так і не встигла дістатися. Її тіло, яке лежало на вулиці, пізніше впізнав син.

Також загинула 47-річна Валентина Брижа. Її з пораненнями доставили до лікарні, однак зусилля медиків виявилися марними — жінка померла вже у медзакладі.

Також загинула 45-річна Наталія Ніколаєва, яка під час російської атаки була вдома разом з двома синами та мала телефонну розмову з братом. Діти отримали поранення та були госпіталізовані, тоді як травми жінки виявилися несумісні з життям.

"Серед убитих Росією — двоє чоловіків. Тіло одного з них настільки обгоріло, що його особу досі встановлюють", — розповіли журналісти місцевого видання "СВОЇ | Кривий Ріг".

На трагедію у Кривому Розі відреагував президент Володимир Зеленський. Він сказав, що зло не залишиться безкарним, а Росія обов'язково отримає відповідь на свої дії.