Є чим замінити: як українська ГТС працюватиме без газу із РФ

Якщо у 2025 році українську газотранспортну систему не використовуватимуть для транзиту російського газу, інфраструктуру використовуватимуть для інших проєктів спільно з країнами Євросоюзу.

Україна планує відмовитися від транзиту російського газу. При цьому газотранспортна система країни (ГТС) зможе функціонувати без збоїв, оскільки транспортуватиме газ внутрішнього видобутку до підземних газових сховищ. Про це в Операторі ГТС України (ОГТСУ) повідомили журналістам видання "РБК-Україна".

Там пояснили, що потужності ГТС використовуватимуть для того, щоби транспортувати природний газ з країн Євросоюзу до підземних сховищ газу (ПСГ) під час сезону накачування та у зворотному напрямку в осінньо-зимовий період.

"У 2023 році з ЄС та Молдови в Україну надійшло понад 4,3 мільярда кубометрів природного газу. Це більш ніж удвічі більше, ніж було транспортовано у 2022 році. Основні обсяги надійшли в режимі "митного складу" під час сезону закачування газу в підземні сховища", — розповіли у ГТС України.

Також Україна приєднається до ініціативи "Вертикальний коридор", завдяки якій можна буде транспортувати природний газ із Греції до Молдови, також деякі об'єми ресурсу направлятимуть до підземних сховищ в Україні.

"Минулого року через Трансбалканський газопровід було прокачано понад 550 мільйонів кубометрів газу, основні обсяги надійшли на зберігання в українські підземні сховища газу. Цей маршрут є стратегічно важливою ланкою, що з'єднує LNG-ринок Південної Європи зі Східною і Центральною Європою, а також з'єднується з українськими ПСГ", — пояснюється у публікації.

Також Україна планує брати у новому газовому хабі, що формується у південно-східній Європі. Так, завдяки розвитку потужностей LNG-терміналів у Греції, розшириться газовий експорт з Азербайджану, а також сприятиме газовидобуванню в Румунії.

"За нашими оцінками, через три-п'ять років тут виникне щонайменше десять мільярдів кубів профіциту газу. Він може зайти в Україну, зберігатися до зими в газосховищах на заході країни та взимку транспортуватися на захід — до Словаччини, Австрії та інших країн Європи", — повідомили в операторі.

Коли Україна відмовиться від транзиту російського газу

Наразі між НАК "Нафтогаз України" та російським "Газпромом"діє угода щодо транзиту російського газу в країни ЄС, яку компанії уклали у 2019 році. Дія угоди добігає кінця 31 грудня 2024 року. В українському уряді вже неодноразово казали, що не будуть укладати нову угоду з Росією.

Так, наприклад, 15 березня міністр енергетики Герман Галущенко сказав, що європейські компанії можуть зберігати газ, який вони купують в РФ, в українських підземних сховищах.

"Минулого року було 14 мільярдів кубометрів транзиту російського газу, а у нас є сховища, де 15 мільярдів кубометрів можуть використати європейці. Якщо казати зовсім просто: візьміть і закачайте цих 14 мільярдів кубометрів в українські сховища. Якщо хтось і далі хоче отримувати російський газ зі знижкою і думати, що це – безпечно", — сказав він.

Тим часом голова правління компанії НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов нещодавно розповів, що компанія зазнає збитків, транспортуючи російський газ. Усе тому, що "Газпром" за транзит "блакитного палива" платить українській компанії лише дві третини від передбаченого контрактом — майже 800 мільйонів доларів з 1,2 мільярда доларів на рік.