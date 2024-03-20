Українцям виплачують допомогу по безробіттю: яку суму можна отримати у 2024 році

За словами директорки Державного центру зайнятості Юлії Жовтяк, якщо громадянин відмовиться від двох пропозицій щодо працевлаштування, тоді йому скасують виплату держдопомоги.

Українські громадяни, якщо залишаються без роботи, мають право на отримання державної компенсації у вигляді допомоги по безробіттю. Очільниця Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк в інтерв'ю виданню "Інтерфакс-Україна" 20 березня розповіла, скільки у середньому держава виплачує громадянам.

Як держава фінансово підтримує безробітних громадян

За її словами, станом на зараз держава щомісяця виплачує безробітним по чотири тисячі гривень.

"На період воєнного стану максимальний розмір відповідає розміру мінімальної заробітної плати, хоча раніше було півтори мінімальні зарплати. Це впливає на зменшення середнього розміру виплати", — пояснила Жовтяк.

Вона також зауважила: якщо людина відкидає дві слушні пропозиції щодо працевлаштування, її реєстрацію та виплату допомоги з безробіття в центрі зайнятості припиняють. Таку умову містить українське законодавство.

"У 2023 році припинено реєстрацію майже 19 тисячам безробітних через те, що вони відмовилися від двох пропозицій. Це лише 4% від загальної кількості зареєстрованих безробітних", — розповіла очільниця відомства.

Жовтяк також розповіла, чому кількість зареєстрованих у Державній службі зайнятості безробітних за підсумками 2023 року зменшилась удвічі, попри те, що рівень безробіття зростав. Одна з причин, як пояснила Юлія Жовтяк — наразі має шість мільйонів працездатних українців перебувають за кордоном.

"Вони потенційно могли бути нашими "клієнтами", могли бути серед безробітних, яким ми шукали б роботу в Україні. По-друге, дуже велика кількість людей мобілізована до Збройних сил, тож зменшилась кількість реєстрацій чоловіків. Якщо до повномасштабного вторгнення серед безробітних було 55% жінок, 45% чоловіків, то на сьогодні в нас 77%, а в деяких регіонах 80% — це жінки", — підкреслила вона.

Мінімальний розмір допомоги по безробіттю

Фонд безробіття у 2023 році збільшив мінімальний розмір допомоги по безробіттю окремим категоріям громадян до розміру 1,5-2,5 тисячі гривень. Так, 1,5 тисячі гривень виплачують:

молодим людям, які закінчили або припинили навчання у закладах освіти, а також ті, що звільнилися зі строкової військової або альтернативної служби, і потребують сприяння у працевлаштуванні на перше робоче місце;

одиноким матерям (батькам), які доглядають за дитиною з інвалідністю, батьки-одинаки, названі батьки, батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу, усиновителі, опікуни, піклувальники дитини з інвалідністю підгрупи А;

застрахованим громадянам зі страховим стажем менш ніж сім місяців або були звільнені з останнього місця роботи через припинення трудового договору тощо в рік перед тим, як були визнані безробітними.

Натомість на виплату у розмірі 2,5 тисячі гривень можуть розраховувати:

особи зі статусом ВПО, які не мають документів, необхідних для надання статусу безробітного;

ВПО, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій та не мають необхідних документів, але дані про них є у держреєстрах.

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