Чи призначать пенсію по інвалідності, якщо немає стажу: у Мінсоцполітики відповіли

За інформацією Міністерства соціальної політики, виплати по інвалідності призначать за умови наявності страхового стажу від 1 до 15 років.

Український уряд продовжує виплачувати громадян усі соціальні виплати, попри повномасштабну війну з Росією та дефіцит у державному бюджеті. Тож у 2024 році особи з інвалідністю можуть отримувати соціальні гарантії, наприклад спеціальні пенсії. Про це розповіли у пресслужбі Міністерства соціальної політики.

За яких умов призначать пенсійні виплати по інвалідності

Виплати призначаються, якщо громадянин отримує каліцтво, не пов'язане з трудовою діяльністю. Також держава підтримуватиме фінансово, якщо інвалідність була набута з дитинства. Однак, за наявності страхового стажу згідно зі статтею 32 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Отже, обов’язковою умовою для призначення таких пенсій за нормами закону, що діє з 1 жовтня 2011 року, є наявність страхового стажу від 1 до 15 років – залежно від віку та групи інвалідності.

Вимоги до стажу для пенсії по інвалідності

Пенсії для людей з І та ІІ групами інвалідності

Ці пенсії з 2016 року призначаються людям з інвалідністю І та ІІ групи, якщо вони мають страховий стаж від 1 до 10 років залежно від віку, коли людину визнали інвалідом.

Пенсійні виплати для громадян з ІІІ групою інвалідності

Для призначення пенсії по ІІІ групі інвалідності та пенсій у зв’язку із втратою годувальника, а також починаючи з 1 січня 2016 року для призначення пенсії за ІІ групою інвалідності, на день звернення за пенсією, або залежно від віку, в якому особу визнано інвалідом (чи в якому настала смерть годувальника) – необхідно мати від 1 року до 14 років страхового стажу.

Які мінімальні виплати по інвалідності

Мінімальні суми пенсійних виплат станом на 2024 рік є такими: Уряд визначив мінімуми, нижче яких виплати по інвалідності бути не можуть.

для I групи – 2 760 гривень;

для II та III груп, якщо людина не працює – 2 520 гривень;

особа з інвалідністю II чи III групи, що працює – 2 093 гривень.

Як оформити пенсію по інвалідності та соцдопомогу

Для цього потрібно у загальному порядку звернутись до територіальних органів Пенсійного фонду України незалежно від місця реєстрації. При цьому із собою потрібно узяти:

паспорт,

довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру,

диплом;

трудову книжку,

документи на підтвердження встановлення групи інвалідності.

Для оформлення виплати соціальної допомоги особам, яким встановлено інвалідність, звертаються до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації та надають аналогічний пакет документів.

Нагадаємо, нещодавно Фокус пояснював, хто з українців може одночасно отримати десять пенсійних виплат. Також ООН надає українським громадянам доплати до пенсії. У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, хто отримає додаткові гроші у 2024 році.