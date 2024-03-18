Безкоштовний проїзд, місце на парковці та мінус один податок: які пільги є в пенсіонерів

Держава надає пенсіонерам різні пільги, щоб полегшити фінансовий тягар літнім людям. Але скористатися допомогою від держави можна за наявності відповідного посвідчення.

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Багато українських пенсіонерів, через різні обставини, можуть опинитися в економічно вразливому становищі, оскільки позбавлені фінансової підтримки від родичів, а грошові виплати від держави не завжди можуть покрити всі потреби пенсіонерів. Тому в Україні діють різні пенсійні пільги, пише видання "Апостроф".

Якими пільгами можуть користуватися українські пенсіонери

Якщо у пенсіонерів є відповідне посвідчення (пенсійне), то їм надається право на безоплатний проїзд у громадському наземному транспорті, крім таксі. Також пенсіонери можуть не платити за проїзд у залізничному транспорті приміського сполучення, незалежно від місця проживання;

пенсіонери можуть оформити державну субсидію для оплати житлово-комунальних послуг. Щоб отримати грошову допомогу від держави, потрібно звернутися до соціальних служб і надати відповідну заяву та декларацію про доходи;

пенсіонери можуть розраховувати на безоплатну юридичну допомогу, повністю або частково фінансовану з державного бюджету;

пенсіонери можуть не платити за місце на парковці;

також, згідно зі статтею 281.1. Податкового кодексу України, пенсіонери за віком звільнені від сплати земельного податку.

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Пенсії в Україні: що зміниться з 1 квітня

Уже 1 квітня мінімальна зарплата в Україні відповідно до бюджету на 2024 рік зросте на 900 грн і становитиме 8 тисяч гривень на місяць. Зміни вплинуть на розмір виплат для пенсіонерів віком понад 65 років, які мають необхідний трудовий і страховий стаж, оскільки для них розмір пенсійних виплат — не менше 40% від мінімальної зарплати. Так, у перший день 2024 року цей показник зріс із 2 680 до 2 840 гривень, а з 1 квітня розмір мінімальної гарантованої пенсії становитиме 3 200 гривень.

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Раніше Фокус пояснював, як пенсіонерам отримати додаткові три роки страхового стажу. Тим часом заступник голови Міністерства соціальної політики Дар'я Марчак назвала основну умову високих пенсій.