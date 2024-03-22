У 2024 році буде гірше: МВФ попередив про серйозні проблеми для економіки України

Як пояснила голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, відновлення економічних показників і далі залежатиме від ситуації на фронті.

Економіка України зуміла відновити стабільність під час повномасштабної війни з Росією. Але в 2024 році ситуація може ускладнитися. Про це сказала глава Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва.

"Вторгнення Росії в Україну продовжує приносити Україні величезні соціальні та економічні витрати. Однак макроекономічна та фінансова стабільність збереглася, що відображає вмілу політику української влади, а також істотну зовнішню підтримку", — сказала вона.

В організації кажуть, що в 2023 році українська економіка зросла на 5%, тоді як 2022 року рівень падіння становив 29,1%. Очікується, що 2024 року рівень економічного розвитку знову знизиться, попередньо — до 3-4%.

"У майбутньому очікується, що відновлення дещо сповільниться з огляду на надзвичайно високі ризики для перспектив, зумовлені головним чином винятково високою невизначеністю, пов'язаною з війною, а також потенційними затримками в зовнішньому фінансуванні", — додала Георгієва.

Глава МВФ сказала, що українська влада повинна враховувати ці ризики. Також вкрай важливо, щоб зовнішнє фінансування, яке Україні надають партнери, надавалося вчасно, що допоможе країні зберегти макроекономічну стабільність в умовах повномасштабної війни, оскільки вона продовжує виснажуватися фінансовий потенціал держави.

"Зовнішні виплати на відповідних пільгових умовах, а також потужна мобілізація внутрішніх ресурсів необхідні Україні для задоволення своїх потреб у фінансуванні та забезпечення фінансової і боргової стійкості", — підкреслила вона.

Водночас Георгієва зазначила, що ситуація у фінансовому секторі залишається стабільною, але важливо й надалі зміцнювати фінансову безпеку, управління та планування на випадок непередбачуваних обставин.

Фінансова допомога МВФ для України: останні новини

21 березня стало відомо, що рада Міжнародного валютного фонду переглянула кредитну програму для України і погодилася виділити черговий транш у розмірі 880 мільйонів доларів на підтримку бюджету.

В МВФ зазначили, що Київ виконав усі чотири вимоги для того, щоб отримати нову частину фінансування. Йдеться про:

ухвалення національної стратегії доходів;

створення дорожньої карти управління державними інвестиціями;

розроблення заходів щодо мобілізації надходжень до державного бюджету на 2024 рік;

ухвалення законів, спрямованих на посилення інституційної автономності та ефективності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Нагадаємо, нещодавно заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук розповів про прогноз центробанку щодо економічного розвитку України на 2024 рік. За його словами, якщо у 2023 році економіка країни зросла до 5,7%, то у 2024-му таких показників чекати не варто.

Зазначимо, 12 січня директорка МВФ із комунікацій Джулі Козак заявила, що у 2024 році дефіцит державного бюджету України все ще буде досить масштабним.