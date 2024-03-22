План на пів мільярда: у "Нафтогазі" розповіли, як збільшать видобуток газу під час війни

У компанії кажуть, що поступово нарощують темпи буріння нових свердловин, тож у 2024 році видобуток газу має збільшитися.

Попри війну та складну економічну ситуацію, в Україні продовжують видобувати власний газ. Ба більше — опалювальний сезон 2023/2024 країні вдалося повністю пройти з газом власного виробництва. Тим часом компанія "Нафтогаз" у 2024 році планує розширювати свої потужності та запускати у роботу нові свердловини. Про це повідомила пресслужба компанії.

Які плани у "Нафтогазу" на 2024 рік

За словами голови правління компанії Олексія Чернишова, компанія запланувала збільшити видобуток природного газу. Очікується, що показник видобутку зросте на пів мільярда кубометрів.

"Наш план на 2024 рік — наростити видобуток "блакитного палива" щонайменше на пів мільярда кубометрів. Ми збільшуємо темпи буріння нових свердловин, використовуємо сучасні технології як для дослідження надр, так і для безпосереднього видобутку газу", — сказав він.

Паралельно зі зростанням видобутків має збільшитись об'єм газу, який зберігається в українських сховищах. Йдеться про паливо, що належить іноземним енергетичним компаніям.

"У 2024 році ми прагнемо залучити близько 4 мільярдів кубічних метрів газу іноземних трейдерів до зберігання у наших підземних сховищах", — підкреслив Олексій Чернишов.

Водночас 13 лютого 2024 року компанії "Укргазвидобування", яка входить до структури компаній "Групи Нафтогаз", вдалося досягти найбільшого добового видобутку газу з грудня 2018 року. Так, за підсумками 8 лютого, компанія видобула 38,54 мільйона кубометрів товарного ресурсу.

Скільки природного газу було видобуто в Україні у 2023 році

За інформацією "Нафтогазу", торік в Україні ввели в експлуатацію 86 нових газових свердловин. Частина з них мають початковий дебіт газу у понад 100 тисяч кубометрів. Завдяки цьому в Україні було видобуто понад 1 мільярд кубометрів газу.

Як зауважили у пресслужбі, це найкращий результат річного видобутку із нових свердловин з 2002 року.

Нагадаємо, раніше у "Нафтогаз" пояснили, коли для побутових споживачів в Україні підвищать тарифи на газ. Також ми писали, як збільшиться видобуток нафти в Україні 2024 року