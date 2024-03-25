Українцям збільшать пенсії на майже 600 гривень у квітні: хто може розраховувати на підвищення

Працюючі пенсіонери, які не мали перерахунку виплат протягом двох років, можуть отримати надбавку у квітні. Зокрема, вона залежить від розміру пенсій та кількості набутого стажу.

З 1 квітня у пенсіонерів, які продовжують працювати, зростуть виплати на майже 600 гривень. Про це повідомили в OBOZ.UA.

Журналісти зауважили, що 2,7 мільйона українських пенсіонерів продовжують працювати. Вони мають право на перерахунок пенсійних виплат, оскільки їхній стаж збільшується.

Подібний перерахунок виплат відбувається не частіше, ніж раз на два роки. Тому пенсіонери, які працювали протягом двох років та не мали перерахунку виплат, ймовірно, зможуть отримати підвищення у квітні.

На скільки зростуть пенсійні виплати після перерахунку

Підвищення залежатиме від деяких чинників, зокрема розміру пенсій, кількості страхового стажу. Виплати збільшаться на:

333 гривні для пенсіонерів, чиї виплати становлять 5 тисяч гривень, а стаж був 30 років під час виходу на заслужений відпочинок;

400 гривень для тих, чия пенсія становить 6 тисяч гривень, а стаж — 30 років;

562 гривні для громадян з пенсією 7 тисяч гривень.

Кому ще збільшать виплати

Крім цього, пенсії підвищать тим, хто виконав норми щодо страхового стажу та досяг 65-річного віку. Розмір пенсії не може бути нижчим за 40% від мінімальної зарплати у тих, хто досяг 65-річного віку та має 35 років для чоловіків і 30 для жінок.

Нагадаємо, у Пенсійному Фонді розповіли, що українці можуть розрахувати майбутній розмір виплат та вік виходу на пенсію. Для цього потрібно скористатися електронним сервісом та ввести свої дані й суму актуального доходу.

Раніше повідомляли, що деякі громадяни можуть достроково вийти на пенсію. Для цього потрібно подати заяву й низку документів до Пенсійного фонду України.