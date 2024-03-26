В Україні по-новому працюватимуть з податковими боржниками: що змінилося для ФОП

Завдяки змінам податківці сподіваються підвищити рівень обізнаності щодо наявності заборгованості з платежів, контроль за стягненням якого покладено на податкові органи.

В Україні громадянам, які невчасно сплачують податки та накопичують борги, з 25 березня дзвонитимуть з Державної податкової служби України (ДПСУ) та нагадуватимуть про необхідність погасити заборгованість. Про пілотний проєкт повідомила пресслужба держустанови.

Йдеться про платників єдиного внеску, які не вносять кошти вчасно. Так, боржників у телефонному режимі через контакт-центр інформуватимуть щодо розміру заборгованості по сплаті податків чи зборів та єдиного внеску.

Завдяки новій ініціативі податківці сподіваються підвищити рівень обізнаності щодо наявності заборгованості з платежів, контроль за стягненням якого покладено на податкові органи.

Також українців сповіщатимуть на недоїмки зі сплати єдиного внеску, та сприятимуть добровільному погашенню заборгованості. Як зазначили у пресслужбі, пілотний проєкт триватиме три місяці.

Як перевірити, чи зарахувалися сплати податків та ЄСВ

Фізичним особам-підприємцям в Україні не достатньо просто сплатити податки, оскільки є багато причин, які можуть завадити проведенню платежів. Наприклад, підприємець під час плати податків може помилитися з цифрою ІПН (Індивідуальний податковий номер) або ж обрати неправильні реквізити для оплати. Тому інформацію щодо сплати податків потрібно перевіряти хоча б один раз на квартал, незалежно від того, надходив дзвінок від податківців чи ні. Зробити це можна дистанційно через Електроенний кабінет платника у розділі "Стан розрахунку з бюджетом".

Також у Верховній Раді нещодавно зареєстрували проєкт змін до Податкового кодексу України №11084 від 13.03.2024. Очікується, що в Україні з'явиться перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. Планується, що підприємцям, які потраплять до цього переліку нададуть наступні переваги:

мораторій на документальні перевірки, крім деяких видів;

скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування — 5 календарних днів;

індивідуальні податкові консультації протягом 5 календарних днів;

за платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти, зокрема із використанням засобів дистанційного зв’язку, зокрема у режимі відеоконференції;

платник податків на свій запит у п’ятиденний строк має право отримати відомості про наявну у контролюючого органу податкову інформацію, яка може свідчити про податкові ризики у діяльності платника податків, а також консультацію щодо усунення таких ризиків.

Раніше Фокус розповідав, кого з українських підприємців перевірятимуть податківці на предмет використання РРО для розрахунків. Також нагадаємо, за які порушення ФОПам загрожує штраф від 80 тисяч гривень.