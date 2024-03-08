"Щедро роздавались в усі часи": в уряді попередили про скасування деяких пільг

Про таку можливість, за словами очільника парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, уряд та Міжнародний фонд домовилися ще наприкінці 2023 року.

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Якщо Україна не отримає фінансову підтримку від США, тоді українському уряду доведеться скасувати деякі податкові пільги для того, аби держбюджет отримав додаткові доходи. Про це 8 березня сказав в інтерв'ю агентству "Укрінформ" голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Я би не хотів зараз публічно говорити навіть про ймовірність неотримання допомоги від США. Вірю, що зрештою американським конгресменам вдасться домовитися і у 2024 році Україна матиме підтримку, без якої нам буде складно протистояти ворогові", — наголосив він.

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Він пояснив, що коли Україна та Міжнародний валютний Фонд (МВФ) у грудні 2023 року домовлялися про подальшу співпрацю, уряд пообіцяв, що підготує оцінку ефективності податкових пільг. Виконати це завдання держава має до кінця липня 2024-го.

"Для нас важливо здійснити комплексний аудит пільг, які доволі щедро роздавались в усі часи, а скорочувати їх ми почали лише з 2019 року. Розібратися, наскільки ті пільги, що залишилися, ефективні й справедливі нині, який дають загальний економічний ефект — чи навпаки не дають, а лише утворюють діри в бюджеті, — давно вже час", — заявив політик.

За його словами, після цього вирішуватимуть щодо існування деяких пільг.

"Я, наприклад, вважаю, що потрібно відмовлятися від пільг підприємствам Всеукраїнської організації інвалідів, які досі отримують відшкодування з ПДВ, сплачуючи цей податок за нульовою ставкою. Така пільга абсолютно невиправдана. Бо вивільнений ресурс йде не на підтримку осіб з інвалідністю, а на фінансування кількох сімей, які монополізували цю сферу в Україні", — підкреслив Данило Гетманцев.

Він також сказав, що є певний потенціал у скасуванні деяких пільг.

"Якщо говорити про заощадження, то у нас є певний потенціал у скасуванні деяких пільг", — сказав голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Нагадаємо, що у серпні 2023 року в Україні відмовилися від пільгової системи оподаткування, за якою бізнесу під час війни дозволялося платити лише 2% від доходу замість 5%.

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Тим часом в Україні планують запровадити військовий збір для приватних підприємців. Його розмір становитиме 1,5% мінімальної зарплати для фізичних осіб-підприємців першої та другої групи.