Україна отримала перший у 2024 році транш від МВФ: як витратять $880 млн

За словами міністра фінансів Сергія Марченко, підтримка від Міжнародного валютного фонду допоможе українській владі зберегти фінансову стабільність в Україні.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) перерахував Україні 880 мільйонів доларів фінансової підтримки в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF). Про це написав 26 березня у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, це третій транш допомоги, яку Україна отримала від організації.

"Кошти допоможуть покрити пріоритетні бюджетні видатки та підтримувати макрофінансову стабільність", — зазначив глава Кабміну.

Водночас міністр фінансів Сергій Марченко зауважив, що завдяки отриманій фінансовій підтримці український уряд зможе й надалі зберігати фінансову стабільність в країні, що дуже важливо в умовах повномасштабної війни з Росією.

"Після третього перегляду ми продовжуємо активно працювати над впровадженням спільно визначених реформ для забезпечення макроекономічної стабільності, зміцнення державного управління, підтримки зусиль з відновлення та, зрештою, європейської інтеграції України", — сказав очільник Міністертсва фінансів.

Угода між Україною та Міжнародним валютним фондом щодо програми EFF з доступом у розмірі 15,6 мільярда доларів була укладена 31 березня 2023 року. Український уряд отримав політичні зобов'язання від партнерів щодо надання 122 мільярди доларів до 2027 року. Очікується, 5,4 мільярда доларів Україна отримає від МВФ впродовж 2024 року.

21 березня, стало відомо, що виконавча рада МВФ схвалила третій перегляд кредитної програми для України та погодила виділення 880 мільйонів доларів. За словами очільника української місії МВФ Гевіна Грея Україна виконала всі кількісні критерії ефективності задля отримання нової фінансової допомоги.

Нагадаємо, що 14 березня у Національному банку України заявили, що у 2024 році державний бюджет країни має отримати майже 10 мільярдів доларів зовнішнього фінансування від міжнародних партнерів. Раніше Фокус писав, що Україна потребує понад 37 мільярдів доларів зовнішнього фінансування, щоби профінансувати видатки державного бюджету у 2024 році.