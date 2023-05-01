Розділи
Матеріали
Їжа

Трохи Італії на травневі: свинячі відбивні у спеціальному соусі

Фото: Соцмережі | Замаринувавши м'ясо з італійськими спеціями ви отримаєте найсмачніші свинячі відбивні.

Якщо ви хочете відзначити виїздом на дачу або до друзів за місто прихід літа, то цей рецепт італійських свинячих відбивних припаде вам до душі.

Відбивні маринуються в суміші із салатного соусу, бальзамічного оцту та спецій. Це надає їм оригінального смаку та аромату, а також красивих візерунків на поверхні. Свинячі відбивні — це проста та поживна страва, яку можна приготувати на грилі або сковороді. Відбивні добре поєднуються з картопляним пюре, рисом чи овочевим салатом. Якщо будете слідувати рецепту Фокусу, то у вас вийдуть найсмачніші відбивні з італійським відтінком.

Свинячі відбивні по-італійськи

Інгредієнти:

  • 1 упаковка салатного італійського соусу (звичайного чи гострого, на свій смак);
  • 60 мл бальзамічного оцту;
  • 1/2 чайної ложки сушеної італійської приправи (будь-якої, яка подобається);
  • 1/4 чайної ложки червоного меленого перцю (за бажанням);
  • 4 свинячих відбивних;
  • 2 столові ложки олії;

У невеликій мисці змішайте салатний соус, оцет, італійську приправу та червоний перець. Збийте віночком, доки соус не розчиниться. Додайте масло і добре збийте.

У неглибокій формі для запікання викладіть відбивні в один шар. З обох боків змастіть їх олійною сумішшю. Залишіть на 15 хвилин.

Посмажте на грилі чи сковороді до готовності, перевертаючи один раз.

Вийміть відбивні з духовки або сковороди та подавайте гарячими.

Ваші італійські свинячі відбивні готові!

Не забудьте до них приготувати ніжний салат з макаронів, овочів та лимона – він відмінно підійде до відбивних як гарнір.