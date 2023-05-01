Трохи Італії на травневі: свинячі відбивні у спеціальному соусі

Якщо ви хочете відзначити виїздом на дачу або до друзів за місто прихід літа, то цей рецепт італійських свинячих відбивних припаде вам до душі.

Відбивні маринуються в суміші із салатного соусу, бальзамічного оцту та спецій. Це надає їм оригінального смаку та аромату, а також красивих візерунків на поверхні. Свинячі відбивні — це проста та поживна страва, яку можна приготувати на грилі або сковороді. Відбивні добре поєднуються з картопляним пюре, рисом чи овочевим салатом. Якщо будете слідувати рецепту Фокусу, то у вас вийдуть найсмачніші відбивні з італійським відтінком.

Свинячі відбивні по-італійськи

Інгредієнти:

1 упаковка салатного італійського соусу (звичайного чи гострого, на свій смак);

60 мл бальзамічного оцту;

1/2 чайної ложки сушеної італійської приправи (будь-якої, яка подобається);

1/4 чайної ложки червоного меленого перцю (за бажанням);

4 свинячих відбивних;

2 столові ложки олії;

У невеликій мисці змішайте салатний соус, оцет, італійську приправу та червоний перець. Збийте віночком, доки соус не розчиниться. Додайте масло і добре збийте.

У неглибокій формі для запікання викладіть відбивні в один шар. З обох боків змастіть їх олійною сумішшю. Залишіть на 15 хвилин.

Посмажте на грилі чи сковороді до готовності, перевертаючи один раз.

Вийміть відбивні з духовки або сковороди та подавайте гарячими.

Ваші італійські свинячі відбивні готові!

Не забудьте до них приготувати ніжний салат з макаронів, овочів та лимона – він відмінно підійде до відбивних як гарнір.