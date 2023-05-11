Соковите та смачне м'ясо без проблем: рецепт простої страви на вечерю

Завдяки запіканню у фользі м'ясо зберігає свій сік та має насичений смак.

Смачні стейки, замариновані та запечені у фользі – що може бути найкраще на вечерю. Їх можна приготувати на грилі, влаштувавши пікнік на природі. Рекомендуємо приготувати м'ясо за рецептом з блогу "Збірка рецептів", завдяки чому воно вийде дуже соковитим та смачним. У приготуванні немає нічого складного, і з цим завданням впорається навіть новачок у кулінарії.

Запечене м'ясо

Інгредієнти:

стейки;

часник;

цибуля ріпчаста – 3 шт;

олія вершкове – 80 гр;

масло рослинне;

соєвий соус – 3 ст. л;

яблучний оцет – 1,5 ч. л;

вода – 100 мл;

сіль, перець, спеції до смаку.

Спосіб приготування:

Змастити стейки рослинною олією, зробити в них розрізи і вставити туди порізаний часник, обваляти в спеціях і маринуватися на годину.

Після цього цибулю почистити, нарізати півкільцями, викласти на деко. Зверху на цибулю розкласти шматки м'яса і все залити соусом, змішавши воду, яблучний оцет та соєвий соус. Туди ж покласти шматочки вершкового масла, щільно закрити деко фольгою і поставити в заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку на півтори години.

Далі зняти фольгу, полити м'ясо соком, що утворився, і відправити в духовку ще на 15 хвилин, щоб на м'ясі з'явилася рум'яна скоринка.

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