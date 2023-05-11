Соковите та смачне м'ясо без проблем: рецепт простої страви на вечерю
Завдяки запіканню у фользі м'ясо зберігає свій сік та має насичений смак.
Смачні стейки, замариновані та запечені у фользі – що може бути найкраще на вечерю. Їх можна приготувати на грилі, влаштувавши пікнік на природі. Рекомендуємо приготувати м'ясо за рецептом з блогу "Збірка рецептів", завдяки чому воно вийде дуже соковитим та смачним. У приготуванні немає нічого складного, і з цим завданням впорається навіть новачок у кулінарії.
Запечене м'ясо
Інгредієнти:
- стейки;
- часник;
- цибуля ріпчаста – 3 шт;
- олія вершкове – 80 гр;
- масло рослинне;
- соєвий соус – 3 ст. л;
- яблучний оцет – 1,5 ч. л;
- вода – 100 мл;
- сіль, перець, спеції до смаку.
Спосіб приготування:
Змастити стейки рослинною олією, зробити в них розрізи і вставити туди порізаний часник, обваляти в спеціях і маринуватися на годину.
Після цього цибулю почистити, нарізати півкільцями, викласти на деко. Зверху на цибулю розкласти шматки м'яса і все залити соусом, змішавши воду, яблучний оцет та соєвий соус. Туди ж покласти шматочки вершкового масла, щільно закрити деко фольгою і поставити в заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку на півтори години.
Далі зняти фольгу, полити м'ясо соком, що утворився, і відправити в духовку ще на 15 хвилин, щоб на м'ясі з'явилася рум'яна скоринка.
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