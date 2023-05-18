Як у ресторані. Неймовірно смачна закуска з баклажанів (відео)
Подавати таку страву краще теплою, щоб насолодитися рум'яною скоринкою та ніжним смаком начинки.
Баклажани — дуже корисний овоч, оскільки в ньому велика кількість вітамінів, зокрема C і B6, фолієва кислота, каротин, а також мікроелементи: калій, кальцій, залізо, мідь, цинк та ін. Високий вміст у баклажанах солей калію має позитивний вплив на роботу серця та сприяє виведенню з організму зайвих рідин. Тому краще його частіше включати у свій раціон, благо, різноманітних рецептів його приготування – безліч. Пропонуємо вам спробувати оригінальну закуску з баклажанів, яка до смаку виходить нічим не гірше, ніж у ресторані. Своїм рецептом поділилася авторка кулінарного блогу "Домашні рецепти".
Закуска з баклажанів
Інгредієнти:
- баклажани – 2 шт;
- яйце – 1 шт;
- борошно – 100 г;
- панірувальні сухарі – 100 г.
Для начинки:
- бринза — 80 г;
- твердий сир – 80 г;
- майонез – 2 ст. л;
- часник – 1-2 зубчики;
- кінза чи кріп.
Спосіб приготування:
Баклажани помити, обсушити паперовим рушником, нарізати кружальцями і скласти в підсолену воду на 15 хвилин, щоб вийшла гіркота.
Поки баклажани у воді, готуємо начинку. Сир і бринзу подрібнити в блендері, додати часник, зелень, майонез, добре перемішати.
З баклажанів злити воду, викласти їх на паперовий рушник, щоб пішла зайва волога, потім обваляти в борошні, яйці та панірувальних сухарях, обсмажити з обох боків до золотистої скоринки.
Потім брати по два кільця баклажану, покласти всередину начинку і з'єднати, обваляти в зелені і подавати до столу.
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