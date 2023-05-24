Хачапурі з новим смаком: покроковий рецепт популярної страви

На відміну від звичайного хачапурі, у цьому сир не тільки всередині, а й зовні.

Грузинська кухня славиться безліччю смачних та ситних страв. Якщо ви не знаєте, що приготувати на обід або як перекус, радимо спробувати хачапурі по-мергельськи, рецептом якого поділилася кулінарна блогерка Ольга Головіна. Від звичайного хачапурі, коржика з тіста з сирною начинкою, ця страва відрізняється тим, що тут сир не тільки всередині, а й зовні.

Хачапурі по-мергельськи

Інгредієнти:

борошно – 200 г;

дріжджі сухі – 5 г;

сіль – 5 г;

цукор – 5 г;

рослинна олія – 10 мл (5 мл. в тісто, інше змастити форму);

тепла вода – 140 мл;

сир сулугуні (або моцарела) – 250 г;

жовток – 1 шт;

сметана – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

У теплу воду додати дріжджі, цукор, сіль. Перемішати вінчиком, додати просіяне борошно, замісити тісто, в процесі додаючи олію. Тісто буде дещо липке, але борошно більше не треба додавати. Щоб тісто не липло, можна змастити руки олією. Покласти тісто в миску, змащену олією, накрити рушником і залишити на 45 хвилин у теплому місці.

Після цього тісто перекласти на просиліконений пергамент, руками сформувати коло, куди викласти половину сиру, натертого на тертку, защипнути, як пиріг. Ще раз злегка придавити руками, зверху змастити змішаним жовтком зі сметаною, викласти сир і поставити в попередньо розігріту до 200 градусів духовку на 15-20 хвилин.

Раніше Фокус писав, як приготувати ліниві хачапурі.