Монтерей Джек: смачний сирний суп на обід чи вечерю
Цей кремовий сирний суп нікого не залишить байдужим – ми гарантуємо.
Суп із сиром Монтерей Джек, рецепт якого пропонує Фокус, це справжнє задоволення для любителів сиру. Суп має ніжний кремовий смак та ароматний запах, а також багатий склад продуктів. В принципі, для приготування супу ви можете використовувати будь-який м'який сир з великою кількістю приправ, але найкраще підходить сорт Монтерей Джек.
Сирний суп Монтерей Джек
Інгредієнти:
- 60 г вершкового масла;
- 1 велика цибулина, нарізана кубиками;
- 2 стебла селери, нарізані кубиками;
- 2 зубчики часнику, подрібнених;
- 60 г пшеничного борошна;
- 1 л курячого бульйону;
- 250 мл вершків;
- 450 г натертого сиру;
- 1 чайна ложка трав'яної солі (або сіль зі спеціями);
- 1/4 чайної ложки чорного перцю;
- 1/4 чайної ложки кайенського перцю (для тих, хто любить гостру їжу);
- 2 столові ложки свіжого кропу, нарізаного.
У великій каструлі на середньому вогні розплавте масло та обсмажте цибулю, селера та часник до м'якості, близько 10 хвилин, іноді помішуйте. Додайте борошно і готуйте ще 2 хвилини, постійно помішуючи.
Поступово влийте бульйон та вершки, постійно розмішуючи, щоб не було грудочок. Доведіть суміш до кипіння, потім зменшіть вогонь та варіть на слабкому вогні близько 15 хвилин. Додайте сир і спеції та перемішайте, доки сир не розтане і не вийде гладка поверхня. Посипте кропом та подавайте гарячим.
Смачного!
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