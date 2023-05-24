Монтерей Джек: смачний сирний суп на обід чи вечерю

Цей кремовий сирний суп нікого не залишить байдужим – ми гарантуємо.

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Суп із сиром Монтерей Джек, рецепт якого пропонує Фокус, це справжнє задоволення для любителів сиру. Суп має ніжний кремовий смак та ароматний запах, а також багатий склад продуктів. В принципі, для приготування супу ви можете використовувати будь-який м'який сир з великою кількістю приправ, але найкраще підходить сорт Монтерей Джек.

Сирний суп Монтерей Джек

Інгредієнти:

60 г вершкового масла;

1 велика цибулина, нарізана кубиками;

2 стебла селери, нарізані кубиками;

2 зубчики часнику, подрібнених;

60 г пшеничного борошна;

1 л курячого бульйону;

250 мл вершків;

450 г натертого сиру;

1 чайна ложка трав'яної солі (або сіль зі спеціями);

1/4 чайної ложки чорного перцю;

1/4 чайної ложки кайенського перцю (для тих, хто любить гостру їжу);

2 столові ложки свіжого кропу, нарізаного.

У великій каструлі на середньому вогні розплавте масло та обсмажте цибулю, селера та часник до м'якості, близько 10 хвилин, іноді помішуйте. Додайте борошно і готуйте ще 2 хвилини, постійно помішуючи.

Поступово влийте бульйон та вершки, постійно розмішуючи, щоб не було грудочок. Доведіть суміш до кипіння, потім зменшіть вогонь та варіть на слабкому вогні близько 15 хвилин. Додайте сир і спеції та перемішайте, доки сир не розтане і не вийде гладка поверхня. Посипте кропом та подавайте гарячим.

Смачного!

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