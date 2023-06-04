Сезон шашлику: як приготувати смачний маринований салат до м'яса

Така страва стане хітом будь-якого пікніка.

Свіжі та мариновані овочі — це найкраща закуска до м'яса. Особливо смачні вони на свіжому повітрі під шашлик. Огірки, помідори, перець у маринаді можна приготувати окремо, а можна зробити цілий салат, який після нетривалого маринування стане справжнім хітом пікніка, а гості попросять ще добавки. Своїм рецептом такого салату поділився відомий одеський кулінарний блогер Валерій Пономар. Страву готувати дуже швидко, і виходить неймовірно смачною.

Швидкомаринований салат до шашлику

Інгредієнти:

свіжі помідори (краще чері, але можна будь-які інші) — 350 г;

червона цибуля — 1 шт.;

болгарський чи солодкий перець — 1/2 шт.;

гострий перець — 1/2 шт. (до смаку);

пучок зелені (петрушка, кінза, кріп, зелена цибуля);

сік лимона чи лайма — 1 ст. л.;

оливкова олія — 1 ст. л.;

сіль — 1/2 ч. л.;

сумах — 1/2 ч. л. (необов'язково);

часник — 2 зубчики.

Спосіб приготування:

Овочі помити, перець почистити від насіння, цибулю порізати, порубати зелень. Усі інгредієнти змішати в глибокій мисці, герметично закрити її та відправити в холодильник маринуватися на годину.

Раніше Фокус писав, як приготувати мариновані помідори до шашлику, а також зробити смачні та хрусткі огірки. Крім того, до м'яса можна подати й мариновані перці, на приготування яких не знадобиться багато часу.