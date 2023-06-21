Соковитий та смачний: рецепт ідеального люля-кебаба (відео)
Перед подачею на стіл готові люля-кебаби можна посипати цибулею із петрушкою.
Люля-кебаб (kabab – смажене м'ясо) – дуже популярна страва кухонь різних країн Близького Сходу у вигляді м'ясного фаршу, нанизаного на шампур та засмаженого на вугіллі. Під різними назвами він відомий багатьом народам від Балкан до Ірану. Люблять його і в Україні, а купити люля-кебаб у кіосках східної кухні може кожен охочий. Однак приготувати його можна і вдома, причому він виходить не менш смачним. Своїм рецептом приготування цієї страви поділилася кулінарна блогерка Христина.
Люля-кебаб
Інгредієнти:
- фарш будь-який – 1 кг;
- цибуля ріпчаста — 1 шт;
- перець болгарський – 1 шт.;
- петрушка – 1 пучок;
- вода – 100 мл;
- сіль, перець червоний гострий, спеції для м'яса, сушений часник, паприка – на смак.
Спосіб приготування:
Цибулю почистити та порізати на дрібні кубики. Перець очистити від насіння і порізати дрібними шматочками. Петрушку дрібно посікти.
М'ясний фарш викласти в глибокий посуд, туди всипати цибулю, перець, сіль, спеції і влити воду, все добре перемішати і відбити масу. Сформувати люля, викласти на лист, застелений пергаментним просиліконеним папером, зробити на кожному красиві насічки і відправити в духовку, попередньо розігріту до 190 градусів, на 30 хвилин.
Перед подачею посипати цибулею із петрушкою.
Раніше Фокус писав як приготувати смачний іскандер-кебаб.