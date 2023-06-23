Сир сулугуні всього з трьох інгредієнтів: швидкий рецепт популярної страви

На приготування такого сиру піде зовсім небагато часу.

Навряд чи хтось хоч раз у житті не куштував сир сулугуні в косичках або шматочками. Сулугуні — це розсільний грузинський сир із регіону Самегрело. Він має чистий кисломолочний, помірно солоний смак і запах, щільну, шарувату, еластичну консистенцію. Завдяки своєму смаку, сулугуні користується заслуженою популярністю. Його додають у випічку, салати і закуски, подають окремо, з фруктами, виноградом, овочами і зеленню. А ще його дуже легко приготувати в домашніх умовах, використавши всього три інгредієнти. Своїм рецептом цієї страви поділилася кулінарна блогерка Ірина Новікова.

Сир сулугуні з трьох інгредієнтів

Інгредієнти:

молоко — 1 літр;

сметана — 200 мл;

яйця — 3 шт;

сіль, спеції зелень — за смаком.

Спосіб приготування:

У молоко додати сіль і закип'ятити. З'єднати яйця та сметану, збивати не потрібно, достатньо просто перемішати.

Сметанно-яєчну суміш тоненькою цівкою вилити в кипляче молоко. За смаком насипати спеції та зелень. Після закипання варити, постійно помішуючи, хвилини чотири. Мають утворитися великі пластівці.

Процідити, використовуючи марлю. Коли сир охолоне, трохи його віджати, а потім покласти під гніт. Після охолодження сир сулугуні відправити в холодильник.

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