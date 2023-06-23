Жульєн із м'ясом і грибами в булочці: рецепт ситного обіду без особливого клопоту

Родзинкою страви є її оформлення та соус "Бешамель".

Жульєн у поєднанні з хлібом — оригінальна страва, яка запам'ятається не тільки чудовим смаком, а й не звичайною подачею. Як приготувати його в булочках, розповіли в кулінарному блозі "Рецепты каждый день". Такий жульєн стане чудовим рішенням не тільки на обід або вечерю, а й прикрасить будь-який святковий стіл.

Жульєн у булочках

Інгредієнти:

булочки — 2 шт;

гриби — 5 шт;

філе куряче — 1 шт;

сир напівтвердий — 100 г;

молоко — 400 мл;

борошно — 4 ст. л;

масло вершкове — 30 г;

сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування:

Нарізати куряче філе невеликими кубиками, гриби — дрібними кубиками. Сир натерти на тертці.

Куряче філе обсмажити з невеликою кількістю олії. Гриби порізати й обсмажити окремо.

Приготувати соус "Бешамель". Для цього молоко потрібно нагріти, потім по столовій ложці додавати борошно і перемішувати вінчиком, щоб не утворилося грудочок. Наприкінці додати олію, перець і сіль. Ретельно перемішати. Соус готовий.

Із булочок вийняти м'якушку. Змастити всередині соусом. Викласти куряче філе на дно булочки, потім підсолити і полити соусом. Зверху викласти гриби, знову полити соусом. Зверху посипати сиром.

Запікати в духовці, попередньо розігрітій до 190 градусів, 15 хвилин.

Раніше Фокус писав, як приготувати пиріг-жюльєн.