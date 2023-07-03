Курка під шубою: як приготувати ідеальну страву на обід
М'ясо, приготоване таким способом, можна подавати з будь-яким гарніром або ж як самостійну страву.
Куряче м'ясо — це дуже корисний дієтичний продукт, з якого можна приготувати величезну кількість поживних і дуже смачних страв у будь-якому вигляді: смажені, варені, тушковані. Сьогодні ми пропонуємо вам спробувати новий рецепт страви з курки — курочку під шубою. Як її приготувати, розповіли в кулінарному блозі "Збірник рецептів".
Курка під шубою
Інгредієнти:
- куряче філе;
- сіль, перець;
- яйця;
- сир;
- майонез;
- цибуля;
- помідори.
Спосіб приготування:
Куряче філе помити, обсушити на паперовому рушнику, добре відбити, потім зверху трохи посолити і поперчити. Для "шуби" яйця відварити круто, остудити, почистити і натерти на крупній тертці. Змішати їх із тертим сиром, додати трохи майонезу, все добре перемішати.
Філе викласти на застелене пергаментом деко. На куряче філе першим шаром викласти обсмажену цибулю, далі — нарізані кільцями помідори і зверху рівномірним шаром викласти "шубку".
Поставити м'ясо в духовку, попередньо розігріту до 190 градусів, приблизно на 25 хвилин.
Раніше Фокус писав, як приготувати дієтичний шашлик із курки на шпажках.