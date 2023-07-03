Курка під шубою: як приготувати ідеальну страву на обід

М'ясо, приготоване таким способом, можна подавати з будь-яким гарніром або ж як самостійну страву.

Куряче м'ясо — це дуже корисний дієтичний продукт, з якого можна приготувати величезну кількість поживних і дуже смачних страв у будь-якому вигляді: смажені, варені, тушковані. Сьогодні ми пропонуємо вам спробувати новий рецепт страви з курки — курочку під шубою. Як її приготувати, розповіли в кулінарному блозі "Збірник рецептів".

Курка під шубою

Інгредієнти:

куряче філе;

сіль, перець;

яйця;

сир;

майонез;

цибуля;

помідори.

Спосіб приготування:

Куряче філе помити, обсушити на паперовому рушнику, добре відбити, потім зверху трохи посолити і поперчити. Для "шуби" яйця відварити круто, остудити, почистити і натерти на крупній тертці. Змішати їх із тертим сиром, додати трохи майонезу, все добре перемішати.

Філе викласти на застелене пергаментом деко. На куряче філе першим шаром викласти обсмажену цибулю, далі — нарізані кільцями помідори і зверху рівномірним шаром викласти "шубку".

Поставити м'ясо в духовку, попередньо розігріту до 190 градусів, приблизно на 25 хвилин.

Раніше Фокус писав, як приготувати дієтичний шашлик із курки на шпажках.