Смачна закуска нашвидкуруч: слойки з рибою та огірком

Перед подачею слойки рекомендується потримати в холодильнику, щоб вони стали трохи м'якшими.

Якщо у вас у холодильнику є трохи листкового тіста, слабосолоної риби та кілька яєць, із цього набору можна приготувати приголомшливо смачну закуску, рецептом якої поділилися в кулінарному блозі "Збірник рецептів". Вона стане чудовим перекусом на день, а також урізноманітнить меню на пікніку або прогулянці.

Закуска з листкового тіста

листкове тісто;

жовток;

огірок;

слабосолона риба;

вершковий сир.

Спосіб приготування:

Листкове тісто нарізати квадратиками. Білок і жовток розділити, у жовток додати трохи молока, добре розмішати і змастити тісто.

Відправити квадратики на 15-20 хвилин у розігріту до 180 градусів духовку, поки вони пропечуться до рум'яності.

Готові слойки розділити навпіл, обидві половинки намазати сирним сиром. В одну половинку покласти шматочок рибки і колечко огірка, накрити другою половинкою.

Залишити настоятися в холодильнику кілька годин. За цей час слойки стануть трохи м'якшими.

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