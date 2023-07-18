Для тих, хто на дієті: рецепт італійського салату з полуницею та авокадо (відео)
Салат виходить легким, поживним і з незвичайним смаком.
Якщо ви на дієті, але хочеться чогось смачного, яскравого і по-справжньому літнього, пропонуємо скористатися рецептом кулінарної блогерки Крістіни Азізян та приготувати італійський салат із полуницею й авокадо. Смак у такої страви виходить дуже цікавим завдяки незвичайному поєднанню інгредієнтів, і, напевно, стане одним із найулюбленіших.
Італійський салат
Інгредієнти:
- рукола;
- полуниця;
- авокадо;
- кедрові горішки;
- сир моцарела (або брі, камамбер);
- оливкова олія;
- лимонний сік;
- перець чилі — за бажанням.
Спосіб приготування:
Руколу порвати руками, авокадо почистити й порізати на шматочки, полуницю, якщо велика, порізати на чотири частини, якщо дрібніша — навпіл, сир порізати кубиками або, якщо це моцарела, викласти цілими кульками. У глибоку миску додати решту інгредієнтів, полити оливковою олією, лимонним соком і все добре перемішати.
При подачі такий салат здивує всіх неймовірним ароматом і свіжістю.
Раніше Фокус писав, як приготувати салат з куркою і пекінською капустою, який теж корисний для тих, хто стежить за правильним харчуванням або дотримується дієти.