Банановий пиріг на пісочному тісті: простий рецепт дивовижного десерту

Після приготування пиріг треба трохи потримати в холоді.

Банани в поєднанні з пісочним тістом і меренгою — ідеальний десерт, який стане кращим доповненням до дружнього чаювання і порадує найближчих ласунів. Готується він просто, якщо робити його за рецептом із блогу "Рецепти щодня", і виходить дуже ніжним.

Банановий пиріг на пісочному тісті

Інгредієнти:

борошно — 300 г;

масло вершкове — 100 г;

банан — 3 шт;

яйце — 3 шт.

сметана — 1 ст. л;

цукор — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Відокремити білки від жовтків. Жовтки змішати з цукровим піском, додати розтоплене вершкове масло, всипати борошно. Має вийти щільне тісто. Відправити його в холодильник на 30 хвилин.

Після закінчення цього часу викласти тісто у форму, розрівняти, зробити бортики. На дно покласти банани, нарізані тонкими кружечками, а потім залити сметаною. Щоб пиріг був смачнішим, краще брати більш жирну сметану.

Відправити пиріг у духовку, розігріту до 180 градусів, на 20 хвилин.

Білки, що залишилися, збити з цукром. Випічку вийняти, викласти білок, поставити в духовку ще на три хвилини. Потім одразу перенести банановий пиріг у холод, щоб він охолов.

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