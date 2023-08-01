Сезонні страви: рецепт крем-супу з кабачків із грінками

Під час подачі суп можна посипати дрібно порубаною зеленню.

Сезон кабачків триває, і якщо ви не знаєте, що приготувати на обід або вечерю, рекомендуємо скористатися рецептом із блогу "Кулінарна книга" і потішити себе та близьких супом-пюре на основі цього овоча. Він виходить легкий, поживний і дуже смачний.

Крем-суп із кабачків із грінками

Інгредієнти:

кабачки — 2 шт;

морква велика — 1 шт;

картопля — 5 шт;

бульйон — 2 літри;

часник — 2-3 зубчики;

олія — 30 г;

сіль;

перець;

сметана або вершки;

грінки.

Спосіб приготування:

Кабачки помити, порізати кубиками. Картоплю, моркву почистити, теж порізати кубиками, все скласти в каструлю і залити бульйоном. Щойно він закипить, варити хвилин 30-40 до повної готовності овочів. Зняти з плити.

Після цього в суп додати часник, сіль, перець і все перебити блендером у кремоподібну масу.

Під час подачі додати в суп вершки або сметану, а також грінки, обсмажені на олії. За бажання його можна присипати дрібно порубаною зеленню.

Раніше Фокус писав, як приготувати з кабачків рулет, мариновані кабачки і навіть кабачки в духовці зі сметанним соусом .