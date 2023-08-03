Заготовки на зиму: простий рецепт варення з кабачків (відео)

Варення виходить красивого кольору і дуже смачним.

У сезон кабачків продовжуємо ділитися з вами цікавими рецептами смачних страв і заготовок із цього овоча. При слові "кабачок" на думку першою спадає кабачкова ікра або, в крайньому разі, мариновані кабачки. Однак його з успіхом можна використовувати і для приготування солодкого, наприклад, варення. Смак у нього виходить такий, що ваші гості не відразу зрозуміють, що ж лежить в основі. Своїм рецептом варення з кабачків поділилася блогерка Світлана Бауер.

Варення з кабачків

Інгредієнти:

кабачки — 1 кг;

лимон — 1 великий або 2 маленьких;

апельсин — 1 великий або 2 маленьких;

цедра апельсина — 1 ч. л;

цедра лимона — 1 ч. л.

цукор — 800 — 1000 гр.

Спосіб приготування:

Молоді кабачки з тонкою шкіркою помити, обрізати кінчики і порізати кубиками. Скласти їх у посуд, де готуватиметься варення, засипати цукром і дати постояти 30 хвилин, поки вони не пустять сік.

Туди ж додати почищені й порізані кубиками апельсини та лимони, а також цедру. Варити приблизно 40 хвилин, поки варення не загусне, після чого розлити його в стерилізовані сухі банки, закрутити кришкою й укутати до повного охолодження.

Раніше Фокус писав, як приготувати варення з кавунових кірочок.