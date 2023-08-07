Швидкий і ситний перекус: рецепт сирних трикутників
Такі трикутнички на столі довго не затримаються.
Їжа, яку можна взяти з собою на роботу, навчання, на прогулянку, перекусити, доки готується повноцінна вечеря чи обід, завжди користувалася великим попитом. Рецептів різноманітних перекусів дуже багато, і сьогодні ми пропонуємо вам ще один — сирні трикутники. Як їх приготувати, розповіли в блозі "Рецепти щодня". Ця ситна та смачна страва вгамує голод, а для її приготування не потрібні якісь виняткові навички.
Сирні трикутники
Інгредієнти:
- твердий сир — 100 г;
- бринза — 100 г;
- кріп і петрушка — 2 гілочки;
- яйце — 1 шт;
- сода — 1 ч. л;
- сіль — 0,5 ч. л;
- борошно — 250 г;
- рослинна олія — для смаження.
Для приготування трикутників беріть свіжі та якісні продукти.
Спосіб приготування:
Твердий сир натерти на тертці, додати до нього в глибоку миску порізану дрібними шматочками бринзу, яйце, молоко, сіль, соду, зелень і все перемішати.
В отриману масу ввести просіяне борошно, замісити тісто. Усе накрити харчовою плівкою і залишити на 10 хвилин.
Далі приступаємо до формування трикутничків. Готове тісто розкачати в прямокутник завтовшки 0,7 сантиметрів і розрізати його на квадрати розміром 7-8 сантиметрів. Кожен квадрат порізати по діагоналі.
Обсмажити сирні трикутники на середньому вогні з двох боків по дві хвилини.
Готові трикутники викласти на паперовий рушник, щоб пішов зайвий жир.
Раніше Фокус писав, як приготувати сирну сосиску в тісті.