Ідеально на вечерю: простий рецепт пирога з картоплею та куркою
На випікання пирога піде всього 20 хвилин.
Смачний і ситний пиріг із м'ясом і картоплею виручить вас як страва на вечерю. Готується він просто, не вимагає метушні з дріжджами, а картопля і курячий фарш укупі з рум'яною випічкою прекрасно вгамують голод. Як приготувати такий пиріг, розповіли в кулінарному блозі "Рецепти щодня".
Пирοг із м'ясοм і картοшкοю
Інгредієнти:
Для тіста:
- яйце — 2 шт;
- кефір — 250 мл;
- сοль — 1 ч. л;
- сοда — 0, 5 ч. л;
- борошно — 3,5 ст. л;
- маргарин — 250 г.
Для начинки:
- курячий фарш — 300 г;
- картопля — 2 шт;
- цибуля — 2 шт;
- сіль, перець — за смаком.
Спосіб приготування:
У глибоку миску просіяти борошно, туди ж додати яйця та перемішати. Далі ввести маргарин, натерши його на тертці. Кефір погасити содою і відправити до решти інгредієнтів. Замісити тісто і поставити його в холодильник на 15 хвилин.
Через 15 хвилин тісто розділити навпіл. Перший шар розкачати на деко і викласти нарізану картоплю з цибулею і фаршем. Накрити його другим шаром, защипнути краї. Можна змастити верх пирога яйцем, щоб він був блискучим.
Випікати в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 20 хвилин.
Раніше Фокус писав, як за 20 хвилин приготувати смачний курячий суп.