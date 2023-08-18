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Заготовки на зиму: рецепт смачного салату з рисом та овочами (відео)

Оксана Ханас
Фото: svetik_rezepte/instagram

Такий салат цілком може бути самостійною стравою на столі, а не лише добавкою до гарнірів. Він також чудово підходить для намазування на бутерброди.

Смачний салат з рисом та овочами стане не лише гарною добавкою до гарнірів узимку, але й цілком гарний як самостійне блюдо. Він смачний, втамовує голод і не залишає у шлунку почуття тяжкості. Рецептів його приготування є чимало. Своїм перевіреним способом поділилася кулінарна блогерка Світлана Бауер.

Салат на зиму з рисом

Інгредієнти:

  • помідори – 1 кг;
  • перець – 250 г;
  • цибуля – 250 г;
  • морква – 250 г;
  • шліфований рис – 0,5 склянки;
  • рослинна олія – 0,5 склянки;
  • сіль — 1 - 1,5 ст. л;
  • цукор – 2 ст. л;
  • оцет (9%) – 1 ст. л;
  • червоний перець за бажанням.

Спосіб приготування:

Помідори помити, подрібнити, скласти в глибоку каструлю, гасити 10 хвилин, після чого додати дрібно порізану цибулю і знову гасити 10 хвилин. Моркву почистити та натерти на великій тертці. Перець очистити від насіння, нарізати смужками або кубиками. Додати в каструлю перець та моркву, тушкувати ще 15 хвилин.

Потім туди влити масло, сіль, цукор, пекучий перець за бажанням, додати добре промитий рис і тушкувати ще 40-60 хвилин. Якщо маса буде дуже густою, можна додати води.

За 10 хвилин до кінця влити оцет.

Готовий салат гарячим розлити в стерилізовані банки, закатати кришками, перевернути і укутати до охолодження. Після цього винести банки із салатом у прохолодне місце.

Раніше Фокус писав, як приготувати на зиму салат "Соте".