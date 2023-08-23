Заправка для борщу: рецепт найпопулярнішої заготовки на зиму

Із заявленої кількості інгредієнтів виходить близько семи літрів смачної заправки.

Заправка для борщу з овочів на зиму — чудове рішення для тих, хто любить, щоб страва мала насичений смак і яскравий колір. Заправку зазвичай готують у сезон дозрівання овочів і зберігають у льосі, а при приготуванні борщу просто додають її, отримуючи дивовижний смак і аромат. Пропонуємо запастися нею на зиму, приготувавши заправку за рецептом із блогу "Домашня консервація".

Заправка для борщу

Інгредієнти:

морква – 2 кг;

цибуля – 2 кг;

помідори – 2 кг;

червоний буряк – 2 кг;

квасоля – 3 склянки;

рослинна олія – 0,5 літра. + для смаження;

оцет –150 г;

тепла вода – 0,5 літра;

цукор – 1 склянка;

сіль – 100 г;

лавровий лист, спеції – за бажанням.

Спосіб приготування:

Квасолю потрібно замочити на ніч у холодній воді, а потім відварити до м'якості.

Усі овочі помити, моркву та цибулю почистити. Моркву натерти на крупній тертці, цибулю порізати півкільцями, а помідори — часточками. Усі овочі окремо обсмажити на рослинній олії.

Буряк натерти на крупній тертці, обсмажити. У глибокому посуді змішати всі овочі, додати олію, теплу воду, склянку цукру, сіль та оцет, усе перемішати й тушкувати близько 30 хвилин. Хвилин за 5-10 до кінця варіння додати квасолю.

Готову заправку гарячою розкласти в стерилізовані банки, закатати кришками й укутати до охолодження.

На виході із заявленої кількості інгредієнтів виходить 6,5 – 7 літрів.

Раніше Фокус писав, як приготувати салат на зиму "Овочевий король".