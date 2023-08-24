Шедевр під кришкою: як приготувати на зиму дуже смачне лечо

Лечо, приготоване за цим рецептом, сподобається не тільки дорослим, а й дітям.

Рецептів лечо, як і аджики, у сезон консервації багато не буває. Класична угорська страва традиційно містить два види перцю (червоного і зеленого), помідори, моркву, цибулю, а також сіль і олію. Проте з роками господині змінюють склад і адаптують його під свій смак. Пропонуємо вам рецепт із блогу "Домашня консервація". За словами авторки, такий спосіб приготування перевірений роками, а від лечо шаленіють навіть діти.

Лечо

Інгредієнти:

Стиглі м'ясисті помідори – 3 кг;

цукор – 1,5 склянки;

рослинна олія – 1 склянка;

чорний перець – 8-10 горошин;

сіль – 2 ст. л;

лавровий лист – 3 шт;

оцет (9%) – 2 ст. л;

солодкий перець – 3 кг.

Спосіб приготування:

Усі овочі помити, перець очистити від насіння, помідори від хвостиків.

Помідори пропустити через м'ясорубку, перелити в глибоку каструлю і поставити на вогонь, додавши туди цукор, олію, чорний перець, сіль, лавровий лист, оцет.

Коли закипить, варити, помішуючи, 30 хвилин, потім додати попередньо порізаний перець. Кип'ятити масу ще 5-10 хвилин. Гарячим лечо розлити в стерилізовані банки, закрутити кришками й укутати до повного вистигання, перевернувши.

Готове лечо після вистигання перенести в прохолодне місце на зберігання.

Раніше Фокус писав, як приготувати салат "Овочевий король" на зиму.