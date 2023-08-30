Помідори по-корейськи: рецепт дуже смачної закуски до м'яса та шашликів

Помідори, приготовані в такий спосіб, стануть ідеальним доповненням до шашликів, надавши м'ясу пікантного та гострого смаку.

Любителям гострого, напевно, сподобаються помідори по-корейськи, які можна приготувати як добавку до м'яса і шашликів. Рецептом приготування цієї простої страви із сезонних продуктів поділилися в блозі "Рецепты каждый день". На її приготування ви витратите зовсім небагато часу, а результат потішить і приємно здивує.

Помідори по-корейськи

Інгредієнти:

помідори – 2 кг;

болгарський перець – 4 шт;

часник – 2 головки;

червоний пекучий перець – 2 шт;

зелень – 1 пучок.

Для заправки:

оцет – 100 г;

рослинна олія – 100 мл;

цукор – 100 г;

сіль – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Помідори помити, обірвати хвостики, порізати великими шматками. Перець, часник, червоний пекучий перець перекрутити на млинку для м'яса і все скласти в глибоку миску. Усе перемішати, зелень порізати.

Укласти шарами в трилітрову банку помідори, потім суміш з овочів і зелень. Банку закрити кришкою і поставити в холодильник у перевернутому вигляді на горлечко. Через вісім годин помідори по-корейськи вже готові до споживання.

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