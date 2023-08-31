Закуска "Чилі": рецепт гострої приправи до м'яса на зиму

Кількість інгредієнтів можна регулювати, орієнтуючись на свій смак, щоб зробити закуску менш або більш гострою.

Гострі соуси та закуски — річ специфічна, і не кожен може їх вживати. Однак гостроту можна регулювати, збавляючи найпекучіші інгредієнти, щоб не відмовляти собі у чудовій приправі до м'ясних страв, для борщу або просто використовувати її як намазку на хліб. Сьогодні ділимося з вами рецептом закуски "Чилі", яка стане гарним доповненням до зимових запасів. Як її приготувати, розповіли в блозі "Домашня консервація".

Закуска "Чилі"

Інгредієнти:

помідори — 2,5 кг;

морква — 1 кг;

цукор — 1 склянка;

сіль — 3-4 ч. л;

соняшникова олія — 1 склянка;

червоний мелений перець — 2 ст. л;

часник — 200 г;

оцет (9%) — 1 ч. л;

Спосіб приготування:

Овочі помити, моркву почистити. Πомідори нарізати часточками, моркву натерти на тертці. Змішати все і поставити на вогонь, додавши соняшникову олію, перець, сіль і цукор. Варити годину, періодично помішуючи. За кілька хвилин до кінця варіння додати часник, пропущений через прес, і оцет. У рецепті вказана чайна ложка, проте його можна додавати на свій смак.

Гарячий соус розлити в стерилізовані банки, закатати й укутати до повного охолодження.

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