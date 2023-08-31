Закуска "Чилі": рецепт гострої приправи до м'яса на зиму
Кількість інгредієнтів можна регулювати, орієнтуючись на свій смак, щоб зробити закуску менш або більш гострою.
Гострі соуси та закуски — річ специфічна, і не кожен може їх вживати. Однак гостроту можна регулювати, збавляючи найпекучіші інгредієнти, щоб не відмовляти собі у чудовій приправі до м'ясних страв, для борщу або просто використовувати її як намазку на хліб. Сьогодні ділимося з вами рецептом закуски "Чилі", яка стане гарним доповненням до зимових запасів. Як її приготувати, розповіли в блозі "Домашня консервація".
Закуска "Чилі"
Інгредієнти:
помідори — 2,5 кг;
морква — 1 кг;
цукор — 1 склянка;
сіль — 3-4 ч. л;
соняшникова олія — 1 склянка;
червоний мелений перець — 2 ст. л;
часник — 200 г;
оцет (9%) — 1 ч. л;
Спосіб приготування:
Овочі помити, моркву почистити. Πомідори нарізати часточками, моркву натерти на тертці. Змішати все і поставити на вогонь, додавши соняшникову олію, перець, сіль і цукор. Варити годину, періодично помішуючи. За кілька хвилин до кінця варіння додати часник, пропущений через прес, і оцет. У рецепті вказана чайна ложка, проте його можна додавати на свій смак.
Гарячий соус розлити в стерилізовані банки, закатати й укутати до повного охолодження.
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