Овочеве асорті без стерилізації: простий рецепт універсальної заготовки на зиму

Для асорті можна використовувати будь-які овочі, які залишилися. Уся справа — в маринаді.

Рецептів овочевого асорті існує величезна кількість, і кожна господиня по-своєму комбінує овочі, користується перевіреним рецептом маринаду та власними секретами. Раніше ми вже розповідали, як приготувати асорті в оригінальному маринаді та консервоване асорті, а сьогодні пропонуємо приготувати асорті за рецептом із блогу "Кулінарія". Плюс такої заготовки в тому, що вона дає змогу максимально використати овочі, що залишилися від попередніх заготовок. Це і помідори, і морква, і зелень. Асорті вийде не тільки смачним, але ще й дуже яскравим.

Овочеве асорті на зиму

Інгредієнти:

помідори;

огірки;

морква;

цвітна капуста;

кукурудза;

часник;

зелень;

лавровий лист;

чорний перець горошком;

оцет (есенція).

Для маринаду на 1 літр води:

сіль – 1 ст. л. без гірки;

цукор – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Овочі помити, моркву та часник почистити. Цвітну капусту злегка відварити, щоб розібрати на суцвіття, і моркву теж відварити протягом хвилини.

У стерилізовані банки викласти овочі в довільному порядку, залити окропом і залишити на 7-10 хвилин, після чого воду злити і знову її закип'ятити. Знову залити овочі на 7-10 хвилин і вже вдруге злити воду в окрему каструлю. Додати в неї сіль, цукор і поставити на плиту, довести до кипіння.

Овочі втретє залити маринадом і перед тим, як закатати банки кришкою, у кожну додати неповну чайну ложку оцту. Йдеться про літрові банки.

Асорті закатати, перевернути й укутати до повного охолодження.

Раніше Фокус писав, як приготувати помідори, мариновані холодним способом.