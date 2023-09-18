Салат із зелених помідорів: рецепт смачної заготовки на зиму
За допомогою цього рецепта ви не тільки прилаштуєте недозрілі томати, що залишилися, а й потішите себе і рідних смачною заготівлею на зиму.
На городах і дачах залишається чимало зелених томатів, які влітку не встигли дозріти, а холодні осінні ночі не сприяють цьому процесу зараз. Проте не варто викидати недозрілі помідори. Є чимало рецептів закруток, які дадуть змогу поповнити зимові запаси смачними позиціями. Салат із зелених помідорів — чудовий спосіб прилаштувати томати, що залишилися, і потішити домочадців узимку смачною консервацією. Як їх приготувати, розповіли в блозі "Домашня консервація".
Салат із зелених помідорів
Інгредієнти:
- зелені помідори — 4,5 кг;
- перець болгарський — 0,5 кг;
- цибуля ріпчаста — 0,5 кг;
- часник — 5 середніх головок;
- кріп, петрушка по пучку
- перець чорний горошком;
- лавровий лист (за бажанням);
- рослинна олія.
Для розсолу (на літр води):
- цукор — 3 ст. л;
- сіль — 1 ст. л;
- оцет (6%) — 4 ст. л.
Спосіб приготування:
Усі овочі помити, перець очистити від насіння. Порізати помідори залежно від їхнього розміру часточками або четвертинками. Перець порізати кубиками, цибулю — півкільцями, кріп і петрушку порубати.
Усе скласти в глибокий посуд, додати перець горошком і лавровий лист, перемішати все і залишити хвилин на 20. Потім щільно розкласти овочі та зелень по підготовлених стерилізованих банках, залити розсолом.
Для розсолу змішати всі інгредієнти, крім оцту, довести до кипіння і вже в киплячий додати оцет. Прокип'ятити протягом хвилини і трохи остудити. Залити розсолом помідори з перцем і простерилізувати. Літрові банки необхідно стерилізувати 10 хвилин, дволітрові — 15 хвилин, трилітрові — 20 хвилин.
Дістати банки з води і в кожну додати олію по столовій ложці на кожен літр. Закатати кришками, укутати до охолодження і винести в прохолодне темне місце на зберігання.
Раніше Фокус писав, як приготувати зелені квашені помідори.