Смачні мариновані огірки: рецепт оригінальної заготовки на зиму
Кисло-солодкі огірки — це смачна заготовка на зиму в пряному маринаді.
Мариновані огірки в оригінальному маринаді — це апетитна і смачна заготівля, якою можна насолоджуватися всю зиму.
Перш за все, перш ніж приступити до приготування, необхідно ретельно простерилізувати скляні банки та дотримуватися рецептури. У результаті вийдуть чудові огірки з типовим кисло-солодким смаком, які ідеально підходять для бутербродів, бургерів, або просто, як смачна закуска. Смачним рецептом поділилися на сайті Cookist.
Готові огірки перед вживанням слід зберігати в сухому прохолодному місці, далеко від джерел тепла, щонайменше 1 місяць: так вони збережуться довше і стануть ще кращими.
Мариновані огірки
Інгредієнти:
- огірки — 1 кг;
- вода — 1 літр;
- білий винний оцет — 1 літр;
- цукор — 180 г;
- одна цибулина;
- куркума — 1 чайна ложка;
- м'ята — 10 листків;
- орегано — 1 гілочка;
- чорний перець горошком (або коріандр);
- сіль — 20 г.
Спочатку простерилізуйте скляні банки та дайте їм повністю висохнути. Потім вимийте огірки та обсушіть їх. Обріжте кінчики та наріжте кругляшами завтовшки приблизно 5-7 мм.
Дрібно наріжте цибулю. Зберіть огірки та цибулю в друшляк. Додайте 10 г крупної солі.
Добре перемішайте і дайте постояти 2 години.
Тим часом налийте воду в каструлю. Додайте оцет. Додаємо сіль, що залишилася, і цукор. Додайте куркуму, перець горошком і ароматні трави та поставте на вогонь. Щойно маринад закипить, продовжуйте варити ще близько десяти хвилин.
Промийте цибулю й огірки під проточною водою, щоб видалити зайву сіль, додайте їх у маринад і варіть на повільному вогні 5 хвилин.
Після закінчення часу приготування перекладіть огірки і цибулю в стерилізовані скляні банки за допомогою шумівки.
Залийте відфільтрованим маринадом, залишивши 1 см від краю, герметично закрийте банки і поставте їх догори дном, щоб створити вакуум.
Занурте скляні банки в каструлю, наповнену водою, і оберніть їх тканиною, щоб вони не тріснули.
Потім поставте на середній вогонь і залиште стерилізуватися на півгодини. Після закінчення часу вимкніть вогонь і дайте банкам охолонути у воді; потім висушіть їх і зберігайте не менше 1 місяця в прохолодному, сухому, захищеному від світла місці.
Після закінчення часу огірки готові до вживання.
Для оптимального результату радимо нарізати огірки скибочками однакового розміру: так вони промаринуються рівномірно і набудуть кращого смаку.
За бажання їх можна замінити корнішонами, які потрібно готувати цілими і з усією шкіркою: у цьому разі кисло-солодкий смак проникатиме менш стійко, ніж в огірків, нарізаних скибочками.
За бажання в банки можна додати 1 зубчик подрібненого часнику, кріп і перець горошком різної якості або додати насіння коріандру, дрібку гострого перцю чи терту цедру лимона.
Також ви можете приготувати смачні квашені гострі помідори.